Chelsea znalazła nowy cel. Ruszyły rozmowy ze skrzydłowym

Chelsea kontynuuje poszukiwania kolejnego skrzydłowego. Media informują, że londyński klub wykonał już pierwszy ruch w sprawie Jonathana Rowe'a, choć na razie do Bologni nie wpłynęła oficjalna oferta.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Rowe na celowniku Chelsea

Chelsea chce zwiększyć rywalizację na bokach ofensywy i jednocześnie przygotowuje się na możliwe odejścia kilku zawodników jeszcze w trakcie letniego okna transferowego. Jednym z kandydatów do wzmocnienia zespołu jest Jonathan Rowe.

Według dziennika Il Resto del Carlino przedstawiciele Chelsea skontaktowali się z otoczeniem 22-letniego skrzydłowego. Rozmowy mają na razie charakter wstępny, a Bologna nie otrzymała jeszcze konkretnej propozycji. Włoski klub wciąż liczy, że uda się zatrzymać zawodnika na kolejny sezon.

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Rowe trafił do Bolonii latem 2025 roku z Olympique Marsylia. Włoski klub podkreślał wówczas jego szybkość, umiejętność gry na obu skrzydłach oraz bardzo dobre przygotowanie techniczne. To właśnie taka wszechstronność sprawia, że Anglicy uważnie monitorują jego sytuację.

Chelsea nie ogranicza się jednak wyłącznie do jednego nazwiska. Na liście życzeń znajdują się także Crysencio Summerville z West Hamu oraz Francisco Trincao ze Sportingu. Ostateczna decyzja w sprawie nowego skrzydłowego jeszcze nie zapadła.

Londyńczycy sprowadzili już tego lata Geovany’ego Quendę, dlatego kolejny ofensywny transfer ma być piłkarzem gotowym do natychmiastowej gry. Rowe spełnia część tych oczekiwań dzięki doświadczeniu zdobytemu w Anglii, Francji i we Włoszech. Zanim Chelsea ruszy z konkretną ofertą, będzie jednak musiała zrobić miejsce w szerokiej kadrze, aby uniknąć zbyt dużej konkurencji w formacji ofensywnej.