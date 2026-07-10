Messi znów pociągnie Argentynę do zwycięstwa? Typy na ćwierćfinały MŚ!

Norwegia vs Anglia
Mecz Norwegii z Anglią rozegrany zostanie o 23:00 naszego czasu na stadionie w Miami Gardens. Poprzednie starcie tych zespołów miało miejsce we wrześniu 2014 roku i zakończyło się zwycięstwem Anglików 1:0.
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Norwegia: jak daleko zawiosłują?
Norwegowie wrócili na Mundial po 28 latach przerwy i już są pewni tego, że zanotowali najlepszy występ w historii. Dzięki awansowi do ćwierćfinału przebili wynik z 1998 roku, kiedy to zatrzymali się na 1/8 finału. W fazie grupowej ekipa trenera Stale Solbakkena zdobyła sześć punktów, pokonując 4:1 Irak oraz 3:2 Senegal, a także przegrała 1:4 z Francją. Podczas fazy pucharowej wyrzuciła natomiast z turnieju Wybrzeże Kości Słoniowej (2:1), a także Brazylię (również 2:1). Wygrana z Canarinhos wcale nie jest zaskoczeniem, ponieważ Norwegowie przez cały czas grają bardzo solidnie i skutecznie z przodu, co mogą zawdzięczać fantastycznej formie swojego snajpera, Erlinga Haalanda, autora siedmiu trafień. Zespół ten wraz z kibicami dał się zapamiętać również dzięki słynnemu już wiosłowaniu, które wykonuje po każdym wygranym meczu. Czy Wikingowie wywiosłują sobie awans do półfinału? Dowiemy się tego już sobotniego wieczoru.
Anglia: mają prawo marzyć o złocie
Ekipa Synów Albionu podczas tego turnieju ma lepsze i gorsze momenty. Mimo to jednak broni się swoją jakością i wywalczyła awans do decydującej części Mundialu. W grupie podopieczni trenera Thomasa Tuchela zajęli pierwsze miejsce, zdobywając siedem punktów po zwycięstwach 4:2 z Chorwacją i 2:0 z Panamą oraz remisie 0:0 z Ghaną. Dwa mecze w fazie pucharowej to bardzo emocjonujące pojedynki, przy okazji których Anglicy najedli się sporo strachu, lecz finalnie przeszli dalej. W 1/16 finału Anglia omal nie odpadła z Demokratyczną Republiką Konga, tracąc gola w 7. minucie i odwracając stan rywalizacji po bramkach Harry’ego Kane’a w 75. oraz 86. minucie. Z Meksykiem natomiast Anglicy dali radę wygrać 3:2 mimo gry w osłabieniu od 54. minuty po czerwonej kartce dla Jarella Quansaha. Jest to zatem zespół, który potrafi grać w niekorzystnych warunkach, dlatego ma prawo liczyć na kolejne zwycięstwo.
Co obstawiam?
W teorii faworytami tej rywalizacji będą Anglicy. Jeśli spojrzymy na kształt kadr obu ekip, to trudno oprzeć się wrażeniu, że to drużyna trenera Tuchela powinna wygrać, lecz z drugiej strony Norwegia jest zespołem bardzo zgranym i solidnym, dlatego osobiście nie chcę tutaj obstawiać na którąkolwiek ze stron. Zamiast tego obstawiam typ na bramki z obu stron. Jedni i drudzy grają piłkę ofensywną, która nierzadko skutkuje przynajmniej jednym traconym golem, dlatego dostępny w Betclic kurs1.64 dobrze pasuje jako zakład otwierający kupon double na ćwierćfinały MŚ.
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Argentyna vs Szwajcaria
Argentyna oraz Szwajcaria zagrają ze sobą na stadionie w Kansas City o 3:00 czasu polskiego. Ostatnim razem jedni i drudzy mieli okazję zmierzyć się w 1/8 finału MŚ 2014. Wówczas po bramce Angela Di Marii w 118. minucie dogrywki Argentyna zwyciężyła 1:0.
Argentyna: ciężkie boje mistrzów świata
Aktualni mistrzowie świata naturalnie celują w obronę tytułu. O ile po fazie grupowej nie było wątpliwości, co do tego, że należy ich postrzegać jako jednego z głównych faworytów, ponieważ bez większego problemu ograli Algierię (3:0), Austrię (2:0) oraz Jordanię (3:1), to w fazie pucharowej zaczęły się schody. W 1/16 finału do pokonania Republiki Zielonego Przylądka Albicelestes potrzebowali dogrywki, pokonując rywali 3:2. W 1/8 finału ekipa trenera Lionela Scaloniego była już jedną nogą poza turniejem, ponieważ jeszcze w 75. minucie przegrywała z Egiptem 0:2. Po raz kolejny ten Mundial pokazał jednak, że – jak to zwykł mawiać Czesław Michniewicz – 2:0 to niebezpieczny wynik i finalnie Argentyna odwróciła stan rywalizacji i zwyciężyła 3:2. Po raz kolejny błysnął Lionel Messi, który asystował przy bramce na 1:2 i strzelił wyrównującego gola. Wcześniej jednak zmarnował jedenastkę – drugą już na tym turnieju – pokazując tym samym swoje ludzkie oblicze. Mimo tych wpadek kapitan Argentyny jest w stanie poderwać zespół do walki i poprowadzić do zwycięstwa. Teraz przed nim i jego kolejami z drużyny kolejny ciężki bój.
Szwajcaria: stać ich na zwycięstwo?
Szwajcarzy na tym turnieju rozpędzali się raczej powoli. Wpierw zanotowali wpadkę, remisując 1:1 z Katarem na początku fazy grupowej, lecz potem ograli 4:1 Bośnię i Hercegowinę i 2:1 Kanadę, zwyciężając tym samym zmagania w grupie B. W 1/16 finału Nati pokonali 2:0 Algierię, a w kolejnej rundzie po bardzo trudnym i fizycznym meczu, zakończonym wynikiem 0:0, zwyciężyli po rzutach karnych z Kolumbią. Ekipa trenera Murata Yakina nawiązała dzięki temu do swoich występów z lat 1934, 1938 oraz 1954, kiedy to docierała do ćwierćfinału. Teraz przed nią szansa na historyczny, pierwszy w dziejach awans do półfinału. Z jednej strony, łatwo o to nie będzie, wszak stanie w szranki z Argentyną, lecz z drugiej strony pokazywała się jak dotąd na tyle solidnie, że jest w stanie postraszyć Albicelestes swoim sporym potencjałem w ataku.
Co obstawiam?
W teorii lepszym zespołem w tej parze jest Argentyna, co pokazują widoczne wyżej kursy. W tym przypadku również nie odważę się jednak wytypować zwycięzcy, a to z uwagi na fakt, że Argentyńczycy mają za sobą dwa naprawdę trudne pojedynki i możliwe, że dojdzie tutaj do niespodzianki. Bezpieczniejszą opcją wydaje mi się jednak dostępny w Betclic wariant z bramkami obu zespołów lub minimum trzema trafieniami. Nastawiam się w tym przypadku na dość szybki i raczej ofensywny mecz, w którym zajdzie jeden lub drugi warunek. Kurs na taki typ to 1.68, dlatego warto zamknąć właśnie nim dzisiejszy kupon.
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Oto mój kupon z sobotnimi typami na ćwierćfinały MŚ. Propozycje pochodzą z oferty Betclic:
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