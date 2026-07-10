Messi znów pociągnie Argentynę do zwycięstwa? Typy na ćwierćfinały MŚ!

W sobotę 11 lipca odbędą się dwa ostatnie ćwierćfinały Mundialu, dzięki którym poznamy drugą parę półfinałową. Do walki o najlepszą czwórkę staną Norwegia z Anglią oraz Argentyna ze Szwajcarią. W poniższym tekście znajdziesz moją propozycję kuponu double oraz sobotnie typy na MŚ.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Norwegia vs Anglia

Mecz Norwegii z Anglią rozegrany zostanie o 23:00 naszego czasu na stadionie w Miami Gardens. Poprzednie starcie tych zespołów miało miejsce we wrześniu 2014 roku i zakończyło się zwycięstwem Anglików 1:0.

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Norwegia: jak daleko zawiosłują?

Norwegowie wrócili na Mundial po 28 latach przerwy i już są pewni tego, że zanotowali najlepszy występ w historii. Dzięki awansowi do ćwierćfinału przebili wynik z 1998 roku, kiedy to zatrzymali się na 1/8 finału. W fazie grupowej ekipa trenera Stale Solbakkena zdobyła sześć punktów, pokonując 4:1 Irak oraz 3:2 Senegal, a także przegrała 1:4 z Francją. Podczas fazy pucharowej wyrzuciła natomiast z turnieju Wybrzeże Kości Słoniowej (2:1), a także Brazylię (również 2:1). Wygrana z Canarinhos wcale nie jest zaskoczeniem, ponieważ Norwegowie przez cały czas grają bardzo solidnie i skutecznie z przodu, co mogą zawdzięczać fantastycznej formie swojego snajpera, Erlinga Haalanda, autora siedmiu trafień. Zespół ten wraz z kibicami dał się zapamiętać również dzięki słynnemu już wiosłowaniu, które wykonuje po każdym wygranym meczu. Czy Wikingowie wywiosłują sobie awans do półfinału? Dowiemy się tego już sobotniego wieczoru.

Anglia: mają prawo marzyć o złocie

Ekipa Synów Albionu podczas tego turnieju ma lepsze i gorsze momenty. Mimo to jednak broni się swoją jakością i wywalczyła awans do decydującej części Mundialu. W grupie podopieczni trenera Thomasa Tuchela zajęli pierwsze miejsce, zdobywając siedem punktów po zwycięstwach 4:2 z Chorwacją i 2:0 z Panamą oraz remisie 0:0 z Ghaną. Dwa mecze w fazie pucharowej to bardzo emocjonujące pojedynki, przy okazji których Anglicy najedli się sporo strachu, lecz finalnie przeszli dalej. W 1/16 finału Anglia omal nie odpadła z Demokratyczną Republiką Konga, tracąc gola w 7. minucie i odwracając stan rywalizacji po bramkach Harry’ego Kane’a w 75. oraz 86. minucie. Z Meksykiem natomiast Anglicy dali radę wygrać 3:2 mimo gry w osłabieniu od 54. minuty po czerwonej kartce dla Jarella Quansaha. Jest to zatem zespół, który potrafi grać w niekorzystnych warunkach, dlatego ma prawo liczyć na kolejne zwycięstwo.

Norwegia Anglia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lipca 2026 20:49

Co obstawiam?

W teorii faworytami tej rywalizacji będą Anglicy. Jeśli spojrzymy na kształt kadr obu ekip, to trudno oprzeć się wrażeniu, że to drużyna trenera Tuchela powinna wygrać, lecz z drugiej strony Norwegia jest zespołem bardzo zgranym i solidnym, dlatego osobiście nie chcę tutaj obstawiać na którąkolwiek ze stron. Zamiast tego obstawiam typ na bramki z obu stron. Jedni i drudzy grają piłkę ofensywną, która nierzadko skutkuje przynajmniej jednym traconym golem, dlatego dostępny w Betclic kurs1.64 dobrze pasuje jako zakład otwierający kupon double na ćwierćfinały MŚ.

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Argentyna vs Szwajcaria

Argentyna oraz Szwajcaria zagrają ze sobą na stadionie w Kansas City o 3:00 czasu polskiego. Ostatnim razem jedni i drudzy mieli okazję zmierzyć się w 1/8 finału MŚ 2014. Wówczas po bramce Angela Di Marii w 118. minucie dogrywki Argentyna zwyciężyła 1:0.

Argentyna: ciężkie boje mistrzów świata

Aktualni mistrzowie świata naturalnie celują w obronę tytułu. O ile po fazie grupowej nie było wątpliwości, co do tego, że należy ich postrzegać jako jednego z głównych faworytów, ponieważ bez większego problemu ograli Algierię (3:0), Austrię (2:0) oraz Jordanię (3:1), to w fazie pucharowej zaczęły się schody. W 1/16 finału do pokonania Republiki Zielonego Przylądka Albicelestes potrzebowali dogrywki, pokonując rywali 3:2. W 1/8 finału ekipa trenera Lionela Scaloniego była już jedną nogą poza turniejem, ponieważ jeszcze w 75. minucie przegrywała z Egiptem 0:2. Po raz kolejny ten Mundial pokazał jednak, że – jak to zwykł mawiać Czesław Michniewicz – 2:0 to niebezpieczny wynik i finalnie Argentyna odwróciła stan rywalizacji i zwyciężyła 3:2. Po raz kolejny błysnął Lionel Messi, który asystował przy bramce na 1:2 i strzelił wyrównującego gola. Wcześniej jednak zmarnował jedenastkę – drugą już na tym turnieju – pokazując tym samym swoje ludzkie oblicze. Mimo tych wpadek kapitan Argentyny jest w stanie poderwać zespół do walki i poprowadzić do zwycięstwa. Teraz przed nim i jego kolejami z drużyny kolejny ciężki bój.

Szwajcaria: stać ich na zwycięstwo?

Szwajcarzy na tym turnieju rozpędzali się raczej powoli. Wpierw zanotowali wpadkę, remisując 1:1 z Katarem na początku fazy grupowej, lecz potem ograli 4:1 Bośnię i Hercegowinę i 2:1 Kanadę, zwyciężając tym samym zmagania w grupie B. W 1/16 finału Nati pokonali 2:0 Algierię, a w kolejnej rundzie po bardzo trudnym i fizycznym meczu, zakończonym wynikiem 0:0, zwyciężyli po rzutach karnych z Kolumbią. Ekipa trenera Murata Yakina nawiązała dzięki temu do swoich występów z lat 1934, 1938 oraz 1954, kiedy to docierała do ćwierćfinału. Teraz przed nią szansa na historyczny, pierwszy w dziejach awans do półfinału. Z jednej strony, łatwo o to nie będzie, wszak stanie w szranki z Argentyną, lecz z drugiej strony pokazywała się jak dotąd na tyle solidnie, że jest w stanie postraszyć Albicelestes swoim sporym potencjałem w ataku.

Argentyna Szwajcaria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 lipca 2026 20:50

Co obstawiam?

W teorii lepszym zespołem w tej parze jest Argentyna, co pokazują widoczne wyżej kursy. W tym przypadku również nie odważę się jednak wytypować zwycięzcy, a to z uwagi na fakt, że Argentyńczycy mają za sobą dwa naprawdę trudne pojedynki i możliwe, że dojdzie tutaj do niespodzianki. Bezpieczniejszą opcją wydaje mi się jednak dostępny w Betclic wariant z bramkami obu zespołów lub minimum trzema trafieniami. Nastawiam się w tym przypadku na dość szybki i raczej ofensywny mecz, w którym zajdzie jeden lub drugi warunek. Kurs na taki typ to 1.68, dlatego warto zamknąć właśnie nim dzisiejszy kupon.

Betclic 1.68 obie drużyny strzelą gola lub powyżej 2.5 gola Zagraj!

Mój kupon na sobotę 11 lipca

Oto mój kupon z sobotnimi typami na ćwierćfinały MŚ. Propozycje pochodzą z oferty Betclic:

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