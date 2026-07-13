Nie Messi, nie Ronaldo. Eto’o wskazał piłkarza, który go zachwyca

Kylian Mbappe zachwyca podczas MŚ 2026 i zbiera kolejne pochwały od największych postaci futbolu. Tym razem głos zabrał Samuel Eto’o, który nie krył podziwu zawodnikiem.

fot. Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Samuel Eto'o

Eto’o rozpływa się nad Mbappe. Jedno zdanie wywołało poruszenie

Kylian Mbappe pozostaje jedną z najjaśniejszych gwiazd trwających mistrzostw świata. Kapitan reprezentacji Francji imponuje skutecznością, a osiem zdobytych bramek sprawia, że znajduje się na czele klasyfikacji strzelców turnieju. W walce o Złotego Buta liczy się także Lionel Messi, jednak to właśnie Francuz coraz częściej staje się głównym bohaterem światowych mediów.

Swojego zachwytu nad napastnikiem nie ukrywał Samuel Eto’o. Były gwiazdor FC Barcelony i reprezentacji Kamerunu wygłosił uznanie na cześć lidera Trójkolorowych, podkreślając nie tylko jego klasę sportową, ale również wpływ na współczesny futbol. – Kylian jest zawodnikiem, zwycięzcą i urodzonym przywódcą – powiedział Eto’o cytowany przez „Le Parisien”.

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Legenda afrykańskiej piłki zwróciła uwagę na mentalność Mbappe, która od lat wyróżnia go na tle konkurencji. – Jest wobec siebie wymagający i motywuje go nieustanna chęć doskonalenia się i wygrywania. Dzięki swojej grze, charyzmie i rosnącym z każdym meczem oczekiwaniom, przyczynia się do podniesienia standardu i atrakcyjności trwającego mundialu, tak jak robił to w poprzednich dwóch – podkreślił były napastnik.

Na tym jednak nie zakończył pochwał. Eto’o uważa, że Mbappe już teraz zapracował na miejsce wśród największych postaci w historii futbolu. – Jestem pod ogromnym wrażeniem jego konsekwencji przez prawie dekadę. Ma zaledwie 27 lat, a już wywarł wpływ na wiele pokoleń i zapisał się w historii futbolu jako jeden z najwybitniejszych. Mbappe to fenomen – stwierdził Kameruńczyk.

Tak mocne słowa z ust jednej z największych legend światowej piłki tylko potwierdzają, że Francuz znajduje się dzisiaj w ścisłym gronie kandydatów do najważniejszych indywidualnych wyróżnień. Jednocześnie niezmiennie pisze własną historię piłki nożnej.