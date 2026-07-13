Maldini i Leonardo mają plan. Reprezentacja Włoch celuje najwyżej jak się da

Reprezentacja Włoch stoi przed jedną z ważniejszych decyzji ostatnich lat. Rozpoczęły się poszukiwania nowego selekcjonera, a na liście pojawiło się wielkie nazwisko.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Paolo Maldini

Po kompromitacji ruszają po Guardiolę. Włosi szykują wielką rewolucję

Reprezentacja Włoch trzy razy z rzędu nie zdołała awansować na mistrzostwa świata, co wywołało prawdziwe trzęsienie ziemi w krajowej piłce nożnej. Porażka w barażach z Bośnią i Hercegowiną okazała się ciosem, po którym z funkcji selekcjonera zrezygnował Gennaro Gattuso. Teraz federacja pracuje nad wyborem trenera, który ma odbudować pozycję jednej z najbardziej utytułowanych reprezentacji w historii.

Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, kluczową rolę w tym procesie odgrywają Paolo Maldini oraz Leonardo. Pierwszy został nowym dyrektorem technicznym włoskiej federacji, natomiast były dyrektor sportowy Paris Saint-Germain pełni funkcję konsultanta. To właśnie oni mają odpowiadać za wskazanie nowego szefa włoskiej kadry.

Chociaż w medialnych spekulacjach regularnie przewijają się nazwiska Antonio Conte i Roberto Manciniego, włoski dziennik przekonuje, że nie są oni obecnie głównymi faworytami do objęcia stanowiska. Znacznie większe emocje wzbudza kandydatura trenera, który przez ostatnią dekadę był symbolem sukcesów Manchesteru City.

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Maldini i Leonardo według „La Gazzetta dello Sport” rozważają możliwość zatrudnienia Pepa Guardioli. Hiszpan niedawno zakończył swoją wieloletnią przygodę z angielskim gigantem, dlatego jego nazwisko naturalnie zaczęło pojawiać się w kontekście najbardziej prestiżowych posad w światowej piłce.

Realizacja takiego scenariusza nie będzie jednak łatwa. Włoskie media podkreślają, że największą przeszkodą mogą okazać się kwestie finansowe. Mimo to sama obecność Guardioli w gronie kandydatów pokazuje skalę ambicji włoskiej federacji. Wśród innych nazwisk wymienianych przez źródło znajdują się również Andrea Pirlo oraz Carlo Ancelotti. Ogólnie przed Włochami tygodnie kluczowych decyzji, które mogą zdefiniować przyszłość reprezentacji na wiele lat.