Kraków czeka na wielki podpis. Wieczysta finalizuje hitowy transfer

11:26, 13. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVPSport.pl

Wieczysta Kraków jest o krok od sfinalizowania kolejnego transferu. Do beniaminka PKO BP Ekstraklasy ma dołączyć mistrz Polski i jeden z najbardziej doświadczonych stoperów ligi.

Kazimierz Moskal
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Antonio Milić w Wieczystej? Mistrz Polski blisko nowego klubu

Wieczysta Kraków nie zwalnia tempa po historycznym awansie do PKO BP Ekstraklasy. Klub konsekwentnie wzmacnia kadrę przed debiutanckim sezonem na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, a najnowszy ruch może okazać się jednym z najważniejszych tego lata. Jak informuje TVPSport.pl, bardzo blisko przenosin do zespołu Kazimierza Moskala jest Antonio Milić.

Chorwat przez ostatnie pięć lat reprezentował barwy Lecha Poznań, z którym sięgnął po mistrzostwo Polski i należał do najbardziej doświadczonych zawodników drużyny. Po zakończeniu poprzedniego sezonu jego kontrakt wygasł, a strony nie doszły do porozumienia w sprawie dalszej współpracy.

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Według informacji Mateusza Migi obrońca jest już w Krakowie i ma przejść testy medyczne przed podpisaniem umowy. Jeśli nie pojawią się nieprzewidziane komplikacje, zwiąże się z Wieczystą dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Transfer Milicia wpisuje się w strategię klubu, który po awansie przeprowadza gruntowną przebudowę kadry. Szczególną uwagę poświęcono formacji defensywnej. Z zespołem pożegnali się między innymi Michał Pazdan, Rafał Pietrzak i Elias Olsson. W związku z tym sztab szkoleniowy poszukiwał zawodnika, który wniesie do drużyny doświadczenie oraz cechy lidera.

W ostatnich tygodniach Wieczysta analizowała również inne kandydatury, w tym Mateusza Wieteskę i Lubomira Satkę. Ostatecznie wybór padł jednak na Milicia, który ma stać się jednym z filarów zespołu w pierwszym sezonie po awansie.

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