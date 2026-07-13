Kane z szokującym powrotem?! Angielski gigant chce go u siebie

10:31, 13. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TEAMtalk

Harry Kane jest na dobrej drodze, by przedłużyć umowę z Bayernem Monachium. Manchester United marzy o jego transferze i podejmie kroki, jeśli ten finalnie nie dogada się z gigantem - twierdzi "TEAMtalk".

Harry Kane
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fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Manchester United w gotowości. Marzy o transferze Kane’a

Harry Kane ma za sobą znakomity sezon w Bayernie Monachium, a teraz walczy z reprezentacją Anglii o złoty medal na mistrzostwach świata. Ekipa Thomasa Tuchela dotarła już do półfinału, gdzie czeka ją starcie z Argentyną. Kane oczywiście jest wielką gwiazdą drużyny i pozostaje w grze o tytuł króla strzelców mundialu.

Jeśli Anglia zdobędzie mistrzostwo świata, Kane może zostać nawet faworytem w wyścigu o Złotą Piłkę. Byłoby to dla niego wielkie wyróżnienie i potwierdzenie, że transfer do Bayernu to strzał w dziesiątkę. Na przestrzeni ostatnich trzech lat dwukrotnie zdobywał z klubem mistrzostwo kraju, a do pełni szczęścia pozostaje mu jeszcze triumf w Lidze Mistrzów.

Anglik jest regularnie łączony z powrotem do Premier League. Tamtejsze media powołują się na jego potencjalne zainteresowanie pobiciem rekordu strzeleckiego Alana Shearera. „TEAMtalk” twierdzi, że o transferze Kane’a nieustannie marzy Manchester United, który pozostaje w gotowości. Jeśli nadarzy się taka okazja, zrobi wszystko, aby ściągnąć go na Old Trafford.

Na dzisiaj napastnikowi znacznie bliżej do kontynuowania kariery w Monachium. Jego umowa z Bayernem obowiązuje do 2027 roku, ale po mundialu strony mają się dogadać w sprawie przedłużenia. Jeśli coś pójdzie nie tak i wyprowadzka z Bawarii stanie się realnym rozwiązaniem, Manchester United na pewno się po niego zgłosi.

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