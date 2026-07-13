Manchester United zmienił plany. Gwiazda dostanie jeszcze jedną szansę

10:49, 13. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Marcus Rashford może niespodziewanie wrócić do pierwszego zespołu Manchesteru United. Fabrizio Romano ujawnił, że po zakończeniu mistrzostw świata napastnik spotka się z Michaelem Carrickiem, aby omówić swoją przyszłość.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Rashford znów może być kluczowy dla Man Utd

Sytuacja reprezentanta Anglii zmieniła się po objęciu stanowiska trenera przez Michaela Carricka. Konflikt z poprzednim szkoleniowcem Rubenem Amorimem wydawał się definitywnie zamykać drogę Rashfordowi do gry na Old Trafford, jednak nowy menedżer chce najpierw osobiście ocenić zawodnika.

Jak informuje Fabrizio Romano, 28-latek po zakończeniu mundialu wróci do Manchesteru United i rozpocznie przygotowania do sezonu z pierwszą drużyną. Dopiero później klub podejmie decyzję, czy zatrzymać napastnika, czy rozważyć oferty transferowe.

BONUS 400 PLN ZA GOLA wybranej drużyny w półfinale mundialu. Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź szczegóły oferty STS z kodem promocyjnym GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według „The Guardian” między Carrickiem a Rashfordem nie ma żadnych napięć. Władze United skontaktowały się już z otoczeniem piłkarza i przekazały, że będzie mile widziany podczas letniego zgrupowania. Jednocześnie klub nie zamierza ponownie wypożyczać swojego wychowanka i w grę wchodzi wyłącznie pozostanie w zespole lub transfer definitywny.

Rashford ma kontrakt obowiązujący do 2028 roku, ale ostatnie sezony spędził na wypożyczeniach do Aston Villi i Barcelony. Katalończycy nie zdecydowali się wykupić Anglika, dlatego ponownie trafił on do Manchesteru.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości napastnika. Carrick chce dać mu możliwość udowodnienia swojej wartości w nowym systemie gry, jednak jeśli Rashford nie przekona sztabu szkoleniowego lub na stole pojawi się atrakcyjna oferta, Manchester United będzie gotowy definitywnie zakończyć wieloletnią współpracę ze swoim wychowankiem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości