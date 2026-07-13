Manchester United zmienił plany. Gwiazda dostanie jeszcze jedną szansę

Marcus Rashford może niespodziewanie wrócić do pierwszego zespołu Manchesteru United. Fabrizio Romano ujawnił, że po zakończeniu mistrzostw świata napastnik spotka się z Michaelem Carrickiem, aby omówić swoją przyszłość.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Rashford znów może być kluczowy dla Man Utd

Sytuacja reprezentanta Anglii zmieniła się po objęciu stanowiska trenera przez Michaela Carricka. Konflikt z poprzednim szkoleniowcem Rubenem Amorimem wydawał się definitywnie zamykać drogę Rashfordowi do gry na Old Trafford, jednak nowy menedżer chce najpierw osobiście ocenić zawodnika.

Jak informuje Fabrizio Romano, 28-latek po zakończeniu mundialu wróci do Manchesteru United i rozpocznie przygotowania do sezonu z pierwszą drużyną. Dopiero później klub podejmie decyzję, czy zatrzymać napastnika, czy rozważyć oferty transferowe.

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Według „The Guardian” między Carrickiem a Rashfordem nie ma żadnych napięć. Władze United skontaktowały się już z otoczeniem piłkarza i przekazały, że będzie mile widziany podczas letniego zgrupowania. Jednocześnie klub nie zamierza ponownie wypożyczać swojego wychowanka i w grę wchodzi wyłącznie pozostanie w zespole lub transfer definitywny.

Rashford ma kontrakt obowiązujący do 2028 roku, ale ostatnie sezony spędził na wypożyczeniach do Aston Villi i Barcelony. Katalończycy nie zdecydowali się wykupić Anglika, dlatego ponownie trafił on do Manchesteru.

Najbliższe tygodnie będą kluczowe dla przyszłości napastnika. Carrick chce dać mu możliwość udowodnienia swojej wartości w nowym systemie gry, jednak jeśli Rashford nie przekona sztabu szkoleniowego lub na stole pojawi się atrakcyjna oferta, Manchester United będzie gotowy definitywnie zakończyć wieloletnią współpracę ze swoim wychowankiem.