Ruch przegrał. Fornalik wskazał, gdzie leżał największy problem

14:48, 23. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów przegrał w meczu 17. kolejki Betclic 1. Ligi ze Zniczem Pruszków (1:2). Po spotkaniu trener Waldemar Fornalik wskazał kluczowe błędy i omówił niewykorzystane sytuacje.

Waldemar Fornalik
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Waldemar Fornalik

Frustracja w Chorzowie. Trener Fornalik wyjaśnił, co poszło nie tak

Ruch Chorzów po czterech meczach bez porażki został zatrzymany w niedzielę, gdy na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim uległ Zniczowi Pruszków (1:2). Niebiescy mają jednocześnie pięć porażek na koncie. Przegraną z ekipą Petera Struhara na czynniki pierwsze rozłożył szkoleniowiec 14-krotnych mistrzów Polski.

– Przede wszystkim wiedzieliśmy, że Znicz, mimo małej zdobyczy punktowej, potrafi stwarzać sobie sytuacje. Problem mieli z ich wykorzystywaniem, ale to zespół groźny w fazach przejściowych. No i w takim meczu niestety nie wolno tracić w tak prosty sposób bramki, bo przy tych warunkach w ataku pozycyjnym trzeba mieć dużo atutów w postaci umiejętności indywidualnych, żeby dochodzić do dużej liczby sytuacji – mówił trener Waldemar Fornalik w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

POLECAMY TAKŻE

Ruch Chorzów - Znicz Pruszków
Sensacja w Chorzowie. Niespodziewany cios dla Ruchu [WIDEO]
Ruch Chorzów - Miedź Legnica
Ruch zatrzymał Miedź i wysłał mocny sygnał [WIDEO]
Nowy stadion Ruchu Chorzów
Nowy stadion Ruchu Chorzów coraz bliżej! Prezydent ujawnił datę ważnego ogłoszenia

– My, można powiedzieć, szczególnie w pierwszej połowie parliśmy do przodu, staraliśmy się. Aczkolwiek niewiele z tego wynikało. Umiejętnie broniąca się drużyna Znicza potrafiła się też odgryzać. Efektem była druga bramka. Myślę, że w takich meczach, tak jak powiedziałem, nie wolno tracić bramek, a tę jedną można gdzieś znaleźć. Tak się nie stało. Jesteśmy źli, jesteśmy bardzo niezadowoleni – podkreślił były selekcjoner reprezentacji Polski.

– Wiedzieliśmy, że to będzie niewygodny przeciwnik, że to będzie niełatwy mecz i nasze przewidywania niestety się sprawdziły. Teraz trzeba wyciągnąć wnioski i przygotować się jeszcze do dwóch ostatnich meczów, które są przed nami – podsumował Fornalik.

Co było główną przyczyną porażki Ruchu?

  • Błędy w defensywie
  • Brak skuteczności
  • Nieobecności kluczowych zawodników
  • Wyrachowana gra Znicza
  • Błędy w defensywie -20%
  • Brak skuteczności 60%
  • Nieobecności kluczowych zawodników 20%
  • Wyrachowana gra Znicza 40%

5+ Votes

Czasu na rozpamiętywanie porażki ekipa z Chorzowa nie ma zbyt dużo. Już za tydzień Ruch zmierzy się w roli gospodarza z Puszczą Niepołomice. Ogólnie w tym roku Niebiescy mają jeszcze tylko dwa spotkania do rozegrania. Jeszcze w ramach 19. kolejki chorzowianom przyjdzie zagrać w roli gościa z Górnikiem Łęczna.

Czytaj więcej: Sensacja w Chorzowie. Niespodziewany cios dla Ruchu [WIDEO]