Sensacja w Chorzowie. Niespodziewany cios dla Ruchu [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Znicz Pruszków

Ruch z problemami na Stadionie Śląskim. Znicz odpłacił pięknym za nadobne

Ruch Chorzów w tej kampanii ma cel, aby wywalczyć co najmniej miejsce w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Znicz Pruszków natomiast w tym sezonie, po wielu perturbacjach w sztabie szkoleniowym, skupia się na walce o ligowy byt. Tymczasem na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim obie ekipy zmierzyły się ze sobą w bezpośrednim starciu.

Chorzowianie przystępowali do potyczki w Betclic 1. Lidze w roli faworyta. W każdym razie w trakcie samego spotkania nie było widać różnicy jakości między drużynami, które dzieliło w ligowej klasyfikacji 14 oczek. Co prawda Ruch miał w pierwszej połowie więcej sytuacji strzeleckich, ale to wyrachowana postawa gości dała efekt w 18. minucie. Daniel Bąk wykorzystał kapitalne podanie od Radosława Majewskiego. 19-latek strzałem z mniej więcej pięciu metrów dał prowadzenie ekipie z Pruszkowa.

DANIEL BĄK trafia na 1:0 dla @znicz_pruszkow! 👏



👉 Oglądaj wszystkie mecze na @sport_tvppl,

w aplikacji mobilnej lub Smart TV 📺 pic.twitter.com/rF4TTKRd3e — Betclic 1 Liga (@_1liga_) November 23, 2025

Po zmianie stron mecz stał się bardziej wyrównany. W każdym razie do 79. minuty próby strzałów podejmowali tylko gospodarze. Znicz natomiast spróbował swoich sił, aby podwyższyć prowadzenie w 80. minucie i od razu dało to efekt w postaci bramki. Bąk strzelił drugiego gola. Gdy wydawało się, że ostatecznie wynik został rozstrzygnięty, to po samobójczym trafieniu Jarosława Jacha ekipa z Chorzowa złapała kontakt z rywalem. Tym samym końcówka była bardzo emocjonująca.

Ostatecznie do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i czwarte zwycięstwo Znicza stało się faktem. Niebiescy doznali natomiast piątej porażki. W następnej kolejce Ruch zagra u siebie z Puszczą Niepołomice, a drużynę z Pruszkowa czeka starcie z ŁKS-em z Grzegorz Szoką na ławce trenerskiej.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków 1:2 (0:1)

0:1 Daniel Bąk 18′

0:2 Daniel Bąk 80′

1:2 Jarosław Jach 87′ (sam.)