Sensacja w Chorzowie. Niespodziewany cios dla Ruchu [WIDEO]

13:56, 23. listopada 2025 14:20, 23. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Ruch Chorzów przegrał w spotkaniu 17. kolejki Betclic 1. Ligi ze Zniczem Pruszków (1:2). Kluczem do wygranej ekipy Petera Struhara była konkretna postawa Daniela Bąka.

Ruch Chorzów - Znicz Pruszków
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Znicz Pruszków

Ruch z problemami na Stadionie Śląskim. Znicz odpłacił pięknym za nadobne

Ruch Chorzów w tej kampanii ma cel, aby wywalczyć co najmniej miejsce w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Znicz Pruszków natomiast w tym sezonie, po wielu perturbacjach w sztabie szkoleniowym, skupia się na walce o ligowy byt. Tymczasem na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim obie ekipy zmierzyły się ze sobą w bezpośrednim starciu.

Chorzowianie przystępowali do potyczki w Betclic 1. Lidze w roli faworyta. W każdym razie w trakcie samego spotkania nie było widać różnicy jakości między drużynami, które dzieliło w ligowej klasyfikacji 14 oczek. Co prawda Ruch miał w pierwszej połowie więcej sytuacji strzeleckich, ale to wyrachowana postawa gości dała efekt w 18. minucie. Daniel Bąk wykorzystał kapitalne podanie od Radosława Majewskiego. 19-latek strzałem z mniej więcej pięciu metrów dał prowadzenie ekipie z Pruszkowa.

Po zmianie stron mecz stał się bardziej wyrównany. W każdym razie do 79. minuty próby strzałów podejmowali tylko gospodarze. Znicz natomiast spróbował swoich sił, aby podwyższyć prowadzenie w 80. minucie i od razu dało to efekt w postaci bramki. Bąk strzelił drugiego gola. Gdy wydawało się, że ostatecznie wynik został rozstrzygnięty, to po samobójczym trafieniu Jarosława Jacha ekipa z Chorzowa złapała kontakt z rywalem. Tym samym końcówka była bardzo emocjonująca.

POLECAMY TAKŻE

Waldemar Fornalik
Ruch przegrał. Fornalik wskazał, gdzie leżał największy problem
Ruch Chorzów - Miedź Legnica
Ruch zatrzymał Miedź i wysłał mocny sygnał [WIDEO]
Nowy stadion Ruchu Chorzów
Nowy stadion Ruchu Chorzów coraz bliżej! Prezydent ujawnił datę ważnego ogłoszenia

Ostatecznie do końca zawodów rezultat już się nie zmienił i czwarte zwycięstwo Znicza stało się faktem. Niebiescy doznali natomiast piątej porażki. W następnej kolejce Ruch zagra u siebie z Puszczą Niepołomice, a drużynę z Pruszkowa czeka starcie z ŁKS-em z Grzegorz Szoką na ławce trenerskiej.

Ruch Chorzów – Znicz Pruszków 1:2 (0:1)
0:1 Daniel Bąk 18′
0:2 Daniel Bąk 80′
1:2 Jarosław Jach 87′ (sam.)

Jak oceniasz grę Ruchu Chorzów w tym sezonie?

  • Duży postęp
  • Przeciętnie
  • Poniżej oczekiwań
  • Bardzo słabo
  • Duży postęp 0%
  • Przeciętnie 17%
  • Poniżej oczekiwań 17%
  • Bardzo słabo 67%

6+ Votes