Awans wciąż w zasięgu ręki. Ruch odkrył szczegóły zimowego planu

Ruch Chorzów ma plan, aby w drugiej części sezonu powalczyć o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem znany jest już plan przygotowań Niebieskich do dalszej części kampanii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Ruch wznowi przygotowania 5 stycznia

Ruch Chorzów zakończył pierwszą część sezonu w Betclic 1. Lidze na ósmej pozycji, z dorobkiem 30 punktów na koncie. 14-krotni mistrzowie Polski jednocześnie tracą cztery oczka do wicelidera Polonii Bytom. Tymczasem znany jest już plan przygotowań ekipy dowodzonej przez Waldemara Fornalika.

Ruch do treningów wróci 5 stycznia. Ogólnie w trakcie zimowej przerwy ekipa z Chorzowa ma zaplanowanych pięć spotkań kontrolnych. Niebiescy udadzą się także na krótkie zgrupowanie do Wałbrzycha, które potrwa od 21 do 24 stycznia.

Pierwszy sparing chorzowianie rozegrają 17 stycznia, mierząc się z Puszczą Niepołomice. Z kolei cztery dni później Ruch tradycyjnie rozegra mecz kontrolny w Bytomiu z miejscową Polonią.

Przygotowania do drugiej części rozgrywek podsumują natomiast spotkania z rezerwami Śląska Wrocław oraz Odrą Opole. Do ligowego grania 14-krotny mistrz Polski wróci natomiast w drugi weekend lutego.

Ekipa z Chorzowa pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku rozegra w ramach 20. kolejki Betclic 1. Ligi. Zmierzy się wówczas ze Śląskiem Wrocław. Z kolei pierwszy mecz wyjazdowy w nowym roku Ruch zagra z Pogonią Siedlce. Spotkanie to odbędzie się w weekend w okolicach 14 lutego.

Fani chorzowian mocno wierzą, że drugi po spadku z PKO BP Ekstraklasy sezon będzie ostatnim na zapleczu elity. Awans do najwyższej klasy rozgrywkowej może mieć także duże znaczenie dla sytuacji finansowej Ruchu.

