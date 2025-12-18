Ruch Chorzów niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości doczeka się nowego stadionu. Zanim jednak do tego dojdzie, Niebiescy będą mogli liczyć na nowe boisko treningowe. O szczegółach tej inwestycji opowiedział Goal.pl prezydent Chorzowa – Szymon Michałek.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Prezydent Chorzowa – Szymon Michałek

Nowe boisko treningowe dla Ruchu Chorzów z podgrzewaną murawą i standardami spełniającymi wymogi gry w PKO BP Ekstraklasie może być tak naprawdę pierwszy etapem drogi do nowej areny dla Niebieskich

Budowa nowego stadionu dla Ruchu ma ruszyć po zakończeniu przebudowy boiska treningowego. Z kolei powrót Niebieskich na arenę przy ulicy Cichej 6 planowany jest na lata 2028-2029

Nowy stadion ma służyć nie tylko kibicom, ale społeczności całego miasta. W związku z tym planowane są pasaż handlowo-usługowy, sala zabaw, a w pobliżu areny sezonowe lodowisko

Nowy stadion Ruchu coraz bliżej. Najpierw boisko treningowe

Ruch Chorzów od dekad czeka na to, aby mieć arenę, z której mógłby być dumny. Jak na razie 14-krotny mistrz Polski swoje spotkania w roli gospodarza rozgrywa na wynajmowanym SuperAuto.pl Stadionie Śląskim. Umowa między stronami obowiązuje do 2027 roku. Jednocześnie na ten czas zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z postawieniem trybuny klubowej. Ich zakończenie ma mieć miejsce w 2028 roku. Z kolei bardzo możliwe, że już w przyszłym roku zacznie się budowa nowego boiska treningowego dla Niebieskich, które ma być w pełni przystosowane do wymogów licencyjnych związanych z grą w PKO BP Ekstraklasie. O szczegółach opowiedział Goal.pl prezydent Chorzowa.

– Najpierw powstanie boisko treningowe – z podgrzewaną murawą, zgodnie z nowymi wytycznymi PZPN-u. W związku z tym trzeba będzie nieco przesunąć jego lokalizację – mówił nam Szymon Michałek.

– Środek boiska treningowego będzie prawdopodobnie znajdował się w osi dłuższego wymiaru głównego boiska i będzie delikatnie przesunięty. Tam, gdzie obecnie znajduje się parking przy stadionie Ruchu, powstanie boisko treningowe dla bramkarzy i strzelców – zaznaczył samorządowiec.

Krok po kroku do głównej trybuny

Po zakończeniu prac przy boisku treningowym rozpocznie się najważniejszy z punktu widzenia kibiców 14-krotnego mistrza Polski etap inwestycji.

– Po zakończeniu prac nad boiskiem treningowym rozpocznie się budowa głównej płyty boiska oraz pierwszej trybuny. Jeśli chodzi o harmonogram budowy boiska treningowego, to nie jest wykluczone, że prace ruszą już w przyszłym roku. Dokładny harmonogram zostanie przedstawiony w kolejnym etapie inwestycji – wyjaśnił prezydent Chorzowa.

Michałek wprost mówił, że nie chce przekazywać konkretnych wiadomości o terminach, bo wychodzi z założenia, że najważniejsze są efekty działań, a nie mówienie o nich. Jak jednak przyznał, od połowy ubiegłego roku wszystkie plany związane z największą inwestycją w historii Chorzowa przebiegają jak na razie bez opóźnień.

– Nie podaję jeszcze szczegółowych harmonogramów, ponieważ wolę działać krok po kroku. W maju tego roku mieliśmy natomiast duże spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania oraz plany do końca roku, dokładnie do 15 grudnia. Wszystkie te punkty udało się zrealizować zgodnie z naszymi założeniami – zaznaczył Michałek.

W czwartek 18 grudnia odbędzie się ważna dla całej inwestycji sesja Rady Miasta. Ten wątek również został poruszony przez prezydenta.

– Kolejny ważny krok to głosowanie Rady Miasta i rozpisanie przetargu na głównego wykonawcę. Dopiero wtedy będziemy dysponować szczegółowymi informacjami zarówno na temat kwot, jak i terminów. Wolę tak podchodzić do tematu, ucząc się na błędach poprzedników, którzy wielokrotnie obiecywali terminy, których nie dotrzymali – mówił Michałek.

Obecny budynek klubowy a plan przeprowadzki piłkarzy

Przy prezentacji koncepcji nowego stadionu dla Ruchu można było zauważyć, że budynek, w którym dzisiaj mieści się siedziba klubu oraz miejsca dla piłkarzy, będzie praktycznie do samego końca inwestycji służył. Prezydent wyjaśnił, dlaczego taka sytuacja będzie miała miejsce.

– Przy nowym stadionie, oczywiście w głównej trybunie, znajdzie się siedziba administracji klubu, która dzisiaj jest ulokowana w zupełnie innym miejscu. Zanim jednak do tego dojdzie, to obecny budynek klubowy pozostanie w użyciu, aby pierwsza drużyna mogła normalnie funkcjonować. Gdy powstanie główna trybuna, piłkarze przeniosą się do nowych szatni, a administracja zajmie miejsce w 15-letnim budynku klubowym, aż do oddania kolejnych trybun – przekazał Michałek.

Stadion dla kibiców i całego miasta

Jeśli nie będzie żadnych opóźnień, to powrót Ruchu na ulicę Cichą 6 może mieć miejsce w latach 2028-2029. W ramach inwestycji na nowej arenie planowane są pasaż handlowo-usługowy, pawilony gastronomiczne oraz sala zabaw dla dzieci. Ponadto w okolicy stadionu może być również umieszczane sezonowe lodowisko. Te czynniki mają sprawić, że arena w Chorzowie będzie kluczowa nie tylko dla kibiców Niebieskich, ale ogólnie dla mieszkańców całego miasta.

