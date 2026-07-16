Tego w Ruchu brakowało od lat. Kibice wreszcie się doczekali

fot. Ruch Chorzów Na zdjęciu: Autokar Ruchu Chorzów

Poruszenie w Chorzowie. Nowa wizytówka Ruchu przyciąga uwagę

Ruch Chorzów w efektowny sposób połączył przygotowania do nowego sezonu z inicjatywą angażującą całą społeczność Niebieskich. Podczas prezentacji drużyny pod Szybem Prezydent kibice po raz pierwszy mogli zobaczyć odmieniony klubowy autokar. Ten już wkrótce będzie towarzyszył zespołowi podczas wyjazdów na mecze Betclic 1. Ligi czy STS Pucharu Polski. Jak poinformowało biuro prasowe klubu, za realizację projektu odpowiadał sponsor strategiczny STS, który sfinansował całą metamorfozę.

Nowy wygląd pojazdu nie był jednak wyłącznie efektem decyzji działaczy czy partnerów biznesowych. Klub postanowił oddać głos kibicom, organizując internetowe głosowanie na jeden z przygotowanych projektów. Zainteresowanie akcją okazało się ogromne. Tysiące sympatyków Ruchu zaangażowało się w wybór, a konkursowy post wygenerował ponad dziewięć tysięcy reakcji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Efektem jest autokar mocno nawiązujący do historii, tradycji i tożsamości jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Szczególnym elementem projektu jest natomiast napis „RUCH” umieszczony na dachu pojazdu, w który wpisano imiona i nazwiska członków stowarzyszenia Wielki Ruch. To symboliczny akcent podkreślający wkład kibiców w realizację całego przedsięwzięcia.

Jak podkreślają przedstawiciele klubu i sponsora, projekt miał pokazać, że współczesny sponsoring nie ogranicza się jedynie do obecności logo na koszulkach. Coraz większą rolę odgrywa tworzenie inicjatyw, angażujących fanów i pozostawiających trwały ślad w klubowej rzeczywistości.