Legia Warszawa może wciąż pożegnać Kamila Piątkowskiego. Obrońca zdradził, że jego osoba wzbudza zainteresowanie wśród innych klubów. Zawodnik jednak zaznaczył, że jest zawodnikiem stołecznego zespołu i marzy o mistrzostwie Polski.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Kamil Piątkowski: Na dziś jestem zawodnikiem Legii i to jest dla mnie najważniejsze

Legia Warszawa przygotowuje się do nowego sezonu. Budowa składu wydaje się być już zakończona. Tego lata stołeczny klub pozyskał m.in. Michala Sevcika. Podopieczni Marka Papszuna mają ogromne ambicje i zamierzają wrócić na tron PKO Ekstraklasy. Nadchodzący sezon będzie jednak niezwykle wymagający dla Wojskowych.

Tymczasem Kamil Piątkowski ostatnio udzielił wywiadu. Obrońca Legii Warszawa przyznał, że wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Zawodnik jednak o tym nie myśli, ponieważ jest zawodnikiem stołecznego zespołu. Na dodatek środkowy defensor myśli o zdobyciu mistrza Polski.

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– Zainteresowania się pojawia – tak jest zawsze, jak dobrze grasz. Na dziś jestem zawodnikiem Legii i to jest dla mnie najważniejsze. Powiedziałem trenerowi już wcześniej, że bardzo brakuje mi mistrzostwa Polski i chcę je zdobyć z Legią. Właśnie po to tutaj przyszedłem. Kocham wygrywać i nie akceptuję porażek. Całą swoją uwagę skupiam na Legii, a co wydarzy się później, pokaże czas – powiedział 26-latek cytowany przez portal Legia.net.

Kamil Piątkowski do tej pory rozegrał 31 spotkań w koszulce Legii Warszawa. Ośmiokrotny reprezentant Polski strzelił jednego gola, a także zaliczył trzy asysty.