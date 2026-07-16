Korona Kielce usłyszała ważne słowa. Błanik zdradził prawdę o transferze

17:33, 16. lipca 2026 18:25, 16. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy poznała stanowisko Dawida Błanika w sprawie zagranicznego transferu. 29-latek jasno określił priorytety.

Dawid Błanik
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Błanik

Dawid Błanik nie zamyka drzwi. Padły konkretne słowa o transferze zagranicznym

Korona Kielce wkrótce rozpocznie rywalizację w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy, a jednym z ważnych punktów zespołu pozostaje Dawid Błanik. 29-letni zawodnik nie ukrywa, że jego ambicją jest dalszy rozwój, jednak na ten moment najważniejsza pozostaje gra w barwach Złocisto-krwistych.

Błanik w rozmowie z Goal.pl został zapytany o możliwość wyjazdu za granicę. Piłkarz, którego kontrakt z kieleckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, nie zamknął się na taką opcję, ale jednocześnie zaznaczył, że ewentualna oferta musiałaby spełniać konkretne wymagania.

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Skrzydłowy podkreślił, że obecna sytuacja w Koronie daje mu odpowiednie warunki do pracy i sportowego rozwoju. Eksperci wyceniają obecnie jego rynkową wartość na około 700 tysięcy euro. Sam zawodnik nie koncentruje się w każdym razie na zmianie otoczenia. – Skupiam się przede wszystkim na tym, żeby jak najlepiej grać w Koronie i rozwijać się jako piłkarz oraz człowiek. W wieku 29 lat nie jest się jeszcze starym piłkarzem. To nadal czas rozwoju i realizowania swoich marzeń. Nie zamykam się na żaden wyjazd. Jestem otwarty na różne możliwości, ale musiałaby to być oferta zdecydowanie lepsza od tego, co mam obecnie w Kielcach. A nie oszukujmy się, dzisiaj w Koronie jest naprawdę bardzo dobrze – przekazał Błanik w rozmowie z naszym serwisem.

Dawid Błanik powinien spróbować sił za granicą?

  • Tak, to najlepszy moment na transfer
  • Nie, powinien zostać liderem Korony Kielce
  • Wszystko zależy od konkretnej oferty
  • Tak, to najlepszy moment na transfer
  • Nie, powinien zostać liderem Korony Kielce
  • Wszystko zależy od konkretnej oferty

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Słowa zawodnika pokazują, że ewentualny transfer nie jest dla niego celem samym w sobie. Błanik chce przede wszystkim utrzymać wysoką dyspozycję i pomóc Koronie w realizacji ambitnych planów na nadchodzące rozgrywki. Kielczanie liczą, że doświadczenie oraz jakość ofensywnego gracza będą jednym z elementów, które pozwolą zespołowi zrobić kolejny krok. Na razie wszystko wskazuje na to, że Błanik pozostanie ważną postacią projektu budowanego w ekipie z ulicy Ściegiennego.

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