Dawid Błanik nie zamyka drzwi. Padły konkretne słowa o transferze zagranicznym
Korona Kielce wkrótce rozpocznie rywalizację w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy, a jednym z ważnych punktów zespołu pozostaje Dawid Błanik. 29-letni zawodnik nie ukrywa, że jego ambicją jest dalszy rozwój, jednak na ten moment najważniejsza pozostaje gra w barwach Złocisto-krwistych.
Błanik w rozmowie z Goal.pl został zapytany o możliwość wyjazdu za granicę. Piłkarz, którego kontrakt z kieleckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, nie zamknął się na taką opcję, ale jednocześnie zaznaczył, że ewentualna oferta musiałaby spełniać konkretne wymagania.
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Skrzydłowy podkreślił, że obecna sytuacja w Koronie daje mu odpowiednie warunki do pracy i sportowego rozwoju. Eksperci wyceniają obecnie jego rynkową wartość na około 700 tysięcy euro. Sam zawodnik nie koncentruje się w każdym razie na zmianie otoczenia. – Skupiam się przede wszystkim na tym, żeby jak najlepiej grać w Koronie i rozwijać się jako piłkarz oraz człowiek. W wieku 29 lat nie jest się jeszcze starym piłkarzem. To nadal czas rozwoju i realizowania swoich marzeń. Nie zamykam się na żaden wyjazd. Jestem otwarty na różne możliwości, ale musiałaby to być oferta zdecydowanie lepsza od tego, co mam obecnie w Kielcach. A nie oszukujmy się, dzisiaj w Koronie jest naprawdę bardzo dobrze – przekazał Błanik w rozmowie z naszym serwisem.
Dawid Błanik powinien spróbować sił za granicą?
- Tak, to najlepszy moment na transfer
- Nie, powinien zostać liderem Korony Kielce
- Wszystko zależy od konkretnej oferty
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Słowa zawodnika pokazują, że ewentualny transfer nie jest dla niego celem samym w sobie. Błanik chce przede wszystkim utrzymać wysoką dyspozycję i pomóc Koronie w realizacji ambitnych planów na nadchodzące rozgrywki. Kielczanie liczą, że doświadczenie oraz jakość ofensywnego gracza będą jednym z elementów, które pozwolą zespołowi zrobić kolejny krok. Na razie wszystko wskazuje na to, że Błanik pozostanie ważną postacią projektu budowanego w ekipie z ulicy Ściegiennego.