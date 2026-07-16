fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Błanik

Dawid Błanik nie zamyka drzwi. Padły konkretne słowa o transferze zagranicznym

Korona Kielce wkrótce rozpocznie rywalizację w nowym sezonie PKO BP Ekstraklasy, a jednym z ważnych punktów zespołu pozostaje Dawid Błanik. 29-letni zawodnik nie ukrywa, że jego ambicją jest dalszy rozwój, jednak na ten moment najważniejsza pozostaje gra w barwach Złocisto-krwistych.

Błanik w rozmowie z Goal.pl został zapytany o możliwość wyjazdu za granicę. Piłkarz, którego kontrakt z kieleckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, nie zamknął się na taką opcję, ale jednocześnie zaznaczył, że ewentualna oferta musiałaby spełniać konkretne wymagania.

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Skrzydłowy podkreślił, że obecna sytuacja w Koronie daje mu odpowiednie warunki do pracy i sportowego rozwoju. Eksperci wyceniają obecnie jego rynkową wartość na około 700 tysięcy euro. Sam zawodnik nie koncentruje się w każdym razie na zmianie otoczenia. – Skupiam się przede wszystkim na tym, żeby jak najlepiej grać w Koronie i rozwijać się jako piłkarz oraz człowiek. W wieku 29 lat nie jest się jeszcze starym piłkarzem. To nadal czas rozwoju i realizowania swoich marzeń. Nie zamykam się na żaden wyjazd. Jestem otwarty na różne możliwości, ale musiałaby to być oferta zdecydowanie lepsza od tego, co mam obecnie w Kielcach. A nie oszukujmy się, dzisiaj w Koronie jest naprawdę bardzo dobrze – przekazał Błanik w rozmowie z naszym serwisem.

Dawid Błanik powinien spróbować sił za granicą? Tak, to najlepszy moment na transfer

Nie, powinien zostać liderem Korony Kielce

Wszystko zależy od konkretnej oferty Tak, to najlepszy moment na transfer

Nie, powinien zostać liderem Korony Kielce

Wszystko zależy od konkretnej oferty 0 Votes

Słowa zawodnika pokazują, że ewentualny transfer nie jest dla niego celem samym w sobie. Błanik chce przede wszystkim utrzymać wysoką dyspozycję i pomóc Koronie w realizacji ambitnych planów na nadchodzące rozgrywki. Kielczanie liczą, że doświadczenie oraz jakość ofensywnego gracza będą jednym z elementów, które pozwolą zespołowi zrobić kolejny krok. Na razie wszystko wskazuje na to, że Błanik pozostanie ważną postacią projektu budowanego w ekipie z ulicy Ściegiennego.