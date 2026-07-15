Lechia Gdańsk ogłosiła transfer. To brązowy medalista młodzieżowego Euro

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Lechii Gdańsk

Lechia ma utalentowanego gracza w nowej kadrze

Lechia Gdańsk przygotowuje się już – jak można przypuszczać – w miarę normalnie do nowego sezonu. Jeszcze kilkanaście dni temu nie było to takie oczywiste, a to przecież głównie ze względu na fakt, że bardzo długo trwały poszukiwania nowego trenera. Tego ostatecznie udało się znaleźć na Ukrainie i także stamtąd pochodzi pierwszy oficjalnie ogłoszony piłkarz w tym letnim okienku transferowym.

Jak przekazano w komunikacie zespołu z Trójmiasta, szeregi Lechii Gdańsk zasilił niejaki Danylo Malov. 19-letni lewy obrońca to młodzieżowy reprezentant Ukrainy, z którą zdobył brązowy medal młodzieżowego Euro. Co więcej, znalazł się on w jedenastce turnieju UEFA, a to należy odnotować jako bardzo dobry prognostyk przed nowym sezonem Betclic 1. ligi. Jego umowa z Biało-Zielonymi obowiązywać będzie do 30 czerwca 2031 roku.

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Danylo Malov ostatnio reprezentował barwy Olimpiji Lublana, dla której w minionym sezonie rozegrał osiem spotkań. Wcześniej związany był także z azerskim Gandzasar Kapan. Piłkarsko ukształtowany został jednak w akademii Dynama Kijów. W reprezentacji Ukrainy do lat 19 wystąpił w 12 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 125 tysięcy euro.

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