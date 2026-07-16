42 miliony albo nic. Chelsea dostała jasny komunikat w sprawie transferu

Chelsea musi przygotować się na bardzo trudne negocjacje w sprawie Pepa Chavarrii. Rayo Vallecano postawiło konkretne warunki i oczekuje ogromnej kwoty za obrońcę.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea usłyszała zaporową cenę. Tyle Rayo chce za swojego obrońcę

Chelsea rozpoczęła walkę o sprowadzenie Pepa Chavarrii, ale pierwsze rozmowy z Rayo Vallecano nie przyniosły oczekiwanego efektu. Londyński klub chce wzmocnić lewą stronę defensywy. Niemniej hiszpańska ekipa nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Jak informuje BBC Sport, działacze Rayo jasno określili swoje oczekiwania finansowe wobec potencjalnego transferu.

Według nowych wieści klub z La Liga domaga się uruchomienia klauzuli odstępnego zapisanej w kontrakcie Chavarrii. Wynosi ona aż 42,4 miliona funtów i właśnie taka kwota miałaby otworzyć Chelsea drogę do finalizacji transakcji. Ogólnie dla The Blues to zdecydowanie więcej niż początkowo zakładali.

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Pierwsza oferta Chelsea opiewająca na 15 milionów funtów została odrzucona. Anglicy nie zamierzają jednak rezygnować i są gotowi podnieść propozycję do około 21,2 miliona funtów. Problem w tym, że nadal pozostaje ona niemal dwukrotnie niższa od oczekiwań klubu z Hiszpanii.

Przedstawiciele Rayo uważają, że żądana kwota jest odpowiednia, mimo że Chavarria większość swojej kariery spędził poza najwyższym poziomem rozgrywkowym. Władze klubu doceniają jednak jego rozwój, regularność oraz znaczenie, jakie ma dla zespołu.

Na korzyść Chelsea może działać zainteresowanie samego zawodnika oraz osoba Xabiego Alonso. Nowy menedżer londyńskiego zespołu jest zwolennikiem transferu Hiszpana i widzi w nim piłkarza pasującego do swojej koncepcji gry.