Górnik Zabrze planuje sprowadzić jeszcze jednego zawodnika. Łukasz Milik w rozmowie z portalem "Meczyki" zdradził, że wicemistrzowie Polski chcą sprowadzić Taigę Seguchiego z japońskiego Vissel Kobe.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Taiga Seguchi w Górniku Zabrze? Łukasz Milik przemówił

Górnik Zabrze aktywnie pracuje na rynku transferowym. Kadra Żaboli nie jest jeszcze zamknięty. Lada moment szeregi klubu może opuścić utalentowany Dominik Skiba. Podczas letniego okresu przygotowawczego z drużyną trenował 18-letni Taiga Seguchi. Zawodnik przyleciał do polskiego zespołu z japońskiego Vissel Kobe z powodu partnerstwa obu klubów.

Do sprawy na łamach portalu „Meczyki” odniósł się Łukasz Milik, który przyznał, że Górnik Zabrze prowadzi rozmowy z Vissel Kobe w sprawie pozyskania młodego Japończyka. Dyrektor sportowy nie ukrywa, że klub jest zadowolony z postawy Taigi Seguchiego podczas okresu przygotowawczego i chciałby, aby 18-latek w przyszłości zasilił szeregi zabrzańskiej drużyny.

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– Po obozie wrócił prosto do Japonii i taki był też układ z nim. Nie ukrywam, że rozmawiamy z Vissel Kobe na jego temat i zobaczymy, jaki będzie finał. Chcielibyśmy, żeby Taiga do nas trafił w przyszłości. To fajny i ciekawy chłopak. Bardzo dobrze się zaprezentował na obozie. Z Japonii do nas daleka droga. Jeszcze musimy się z Vissel Kobe na ten temat dogadać – powiedział Łukasz Milik.

Taiga Seguchi to młodzieżowy reprezentant Japonii. Pomocnik zdążył już także zaliczyć debiut w seniorskiej drużynie Vissel Kobe.