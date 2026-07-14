Błyszczał w Ekstraklasie, zagra na jej zapleczu. Były piłkarz Motoru znalazł nowy klub

20:14, 14. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Warta Poznań

Motor Lublin po minionym sezonie pożegnał Arkadiusza Najemskiego. Doświadczony obrońca znalazł już klub i będzie grał w Betclic 1. Lidze. Nowym zespołem 30-latka została Warta Poznań.

Arkadiusz Najemski
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Najemski

Oficjalnie: Arkadiusz Najemski nowym piłkarzem Warty Poznań

Arkadiusz Najemski w ostatnich latach reprezentował barwy Motoru Lublin. Obrońca, kiedy był w pełni sił, odgrywał kluczową rolę w zespole z województwa lubelskiego. Tego lata jednak dobiegła końca przygoda 30-latka w klubie PKO Ekstraklasy, ale już poznaliśmy jego nowego pracodawcę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony transfer defensora potwierdziła Warta Poznań.

Beniaminek Betclic 1. Ligi związał się z Arkadiuszem Najemskim zaledwie rocznym kontraktem. Z pewnością klub brał pod uwagę zdrowotne problemy zawodnika. Defensor często łapie drobne urazy, które uniemożliwiają mu prezentowanie ustabilizowanej formy. Kiedy problemy zdrowotne go omijają, to potrafi wyróżniać się nawet na poziomie PKO Ekstraklasy.

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Arkadiusz Najemski był ważnym żołnierzem w armii Mateusza Stolarskiego. 30-latek spędził w Motorze Lublin najlepsze lata kariery. Zawodnik jednak miał spory żal do klubu, że nie mógł pożegnać się z kibicami. Fani Koziego Grodu Dumy jednak będą bardzo dobrze wspominali wychowanka Legii Warszawa.

Aż 113 spotkań rozegrał Arkadiusz Najemski w koszulce Motoru Lublin. Doświadczony obrońca strzelił sześć goli, a także zaliczył pięć asyst.

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