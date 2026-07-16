Fredi Bobić zabrał głos ws. Rajovicia. Padły mocne słowa

16:53, 16. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl

Fredi Bobić wypowiedział się w sprawie transferu Milety Rajovicia w kanale Meczyki.pl. Dyrektor sportowy Legii Warszawa przyznał, kto ponosi odpowiedzialność za sprowadzenie Duńczyka.

Fredi Bobić
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Mileta Rajović rozczarowuje w Legii

Legia Warszawa latem zeszłego roku sprowadziła Miletę Rajovicia z Watfordu. Stołeczny klub zapłacił za duńskiego napastnika aż 3 miliony euro. 26-latek w swoim pierwszym sezonie w Polsce nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i mocno rozczarował kibiców Wojskowych.

Napastnik wystąpił łącznie w 43 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, ale zdobył w nich zaledwie 10 bramek. Wokół transferu Duńczyka szybko pojawiło się wiele pytań. Część kibiców i ekspertów zaczęła określać ten ruch jako jeden z największych niewypałów transferowych ostatnich lat w Ekstraklasie.

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Fredi Bobić pojawił się na antenie Meczyki.pl i został zapytany o odpowiedzialność za transfer Rajovicia. Dyrektor sportowy Wojskowych nie zamierzał unikać tematu i podkreślił, że bierze odpowiedzialność za działania pionu sportowego.

Bardzo często słyszę dyskusję na temat tego, kto jest odpowiedzialny za transfer Milety Rajovicia. Możecie wybrać mnie. Nie mam z tym problemu. Nie powiem, kto był odpowiedzialny – stwierdził Bobić.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Jestem odpowiedzialny za pion sportowy, więc możecie wybrać mnie. Za długo jestem w tym p***rzonym biznesie – dodał. Warto wspomnieć, iż kontrakt Rajovicia przy Łazienkowskiej obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

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