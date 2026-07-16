Christois Tzolis zostanie piłkarzem Arsenalu
Arsenal nie tak dawno temu rozstał się z filarem zespołu. Szeregi mistrza Premier League opuścił Leandro Trossard, który wybrał Besiktas. Kanonierzy musieli zatem znaleźć następcę Belga i udało im się to bardzo szybko. Lada moment dojdzie do finalizacji transferu. David Ornstein przekazał, że nowym zawodnikiem Kanonierów zostanie Christos Tzolis z Club Brugge.
Kwestie transferu już są ostatecznie dogadane. Arsenal zapłaci Christosa Tzolisa 40 milionów euro. Nie jest to zbyt wygórowana kwota. A warto zaznaczyć, że o gwiazdę Club Brugge walczyły same europejskie potęgi. Kanonierzy jednak ostatecznie wygrały trudną rywalizację. Pozostało zatem jedynie czekać na oficjalny komunikat ze strony mistrza Premier League.
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Christos Tzolis jest uniwersalnym zawodnikiem. Reprezentant Grecji może grać zarówno na skrzydle, jak i w środku ataku. Właśnie takich piłkarzy niezwykle ceni Mikel Arteta. Arsenal inwestuje w młodą gwiazdę, która szybko powinna wkupić się w łaski fanów z Emirates Stadium. Będzie to z pewnością jeden z ważniejszych ruchów Kanonierów w trwającym letnim okienku.
W poprzednim sezonie Christos Tzolis rozegrał 52 spotkania w koszulce Club Brugge. Statystyki Greka są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 22 trafienia, a także zaliczył 29 asyst.