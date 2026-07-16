Arsenal dogadał transfer! Finalizacja kwestią czasu

17:17, 16. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  David Ornstein

Arsenal znalazł już następcę Leandro Trossarda. Mistrzowie Premier League dogadali właśnie transfer Christosa Tzolisa. Club Brugge zarobi na tym ruchu 40 milionów euro - przekazuje David Ornstein.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Christois Tzolis zostanie piłkarzem Arsenalu

Arsenal nie tak dawno temu rozstał się z filarem zespołu. Szeregi mistrza Premier League opuścił Leandro Trossard, który wybrał Besiktas. Kanonierzy musieli zatem znaleźć następcę Belga i udało im się to bardzo szybko. Lada moment dojdzie do finalizacji transferu. David Ornstein przekazał, że nowym zawodnikiem Kanonierów zostanie Christos Tzolis z Club Brugge.

Kwestie transferu już są ostatecznie dogadane. Arsenal zapłaci Christosa Tzolisa 40 milionów euro. Nie jest to zbyt wygórowana kwota. A warto zaznaczyć, że o gwiazdę Club Brugge walczyły same europejskie potęgi. Kanonierzy jednak ostatecznie wygrały trudną rywalizację. Pozostało zatem jedynie czekać na oficjalny komunikat ze strony mistrza Premier League.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Christos Tzolis jest uniwersalnym zawodnikiem. Reprezentant Grecji może grać zarówno na skrzydle, jak i w środku ataku. Właśnie takich piłkarzy niezwykle ceni Mikel Arteta. Arsenal inwestuje w młodą gwiazdę, która szybko powinna wkupić się w łaski fanów z Emirates Stadium. Będzie to z pewnością jeden z ważniejszych ruchów Kanonierów w trwającym letnim okienku.

W poprzednim sezonie Christos Tzolis rozegrał 52 spotkania w koszulce Club Brugge. Statystyki Greka są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 22 trafienia, a także zaliczył 29 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości