Oficjalnie: Stal Mielec pozyskała Marcina Cebulę
Marcin Cebula przez ostatni rok reprezentował barwy Korony Kielce. Ekstraklasowicz jednak po zakończonym sezonie zdecydował się nie przedłużać wygasającej umowy z zawodnikiem. Doświadczony pomocnik jednak już znalazł nowego pracodawcę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przyjście 30-latka ogłosiła Stal Mielec.
Kontrakt Marcina Cebula z pierwszoligowcem będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku. Co ciekawe, dla 30-latka będzie to pierwsza okazja gry na boiskach Betclic 1. Ligi. Doświadczony pomocnik jeszcze nie miał okazji występować na zapleczu PKO Ekstraklasy. Większość swojej piłkarskiej kariery zawodnik spędził właśnie w polskiej elicie.
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Marcin Cebula z pewnością będzie jednym z ważniejszych ruchów Stali Mielec. Były pomocnik Korony Kielce wniesie do zespołu nie tylko doświadczenie, ale również umiejętności. Choć 30-latek po ciężkiej kontuzji ma problem z powrotem na najwyższy swój poziom, ale powinien w obecnej formie i tak wyróżniać się w Betclic 1. Lidze.
W minionym sezonie Marcin Cebula rozegrał zaledwie dziewięć spotkań w koszulce Korony Kielce. Doświadczony środkowy pomocnik nie miał udziału przy strzelonym golu przez swój zespół.