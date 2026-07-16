Cebula znalazł nowy klub! Zagra na zapleczu Ekstraklasy

15:58, 16. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Stal Mielec

Marcin Cebula jakiś czas temu pożegnał Koronę Kielce. Doświadczony pomocnik będzie teraz występował na poziomie Betclic 1. Ligi. Jego nowym pracodawcą została Stal Mielec.

Pablo Rodriguez oraz Marcin Cebula
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Pablo Rodriguez oraz Marcin Cebula

Oficjalnie: Stal Mielec pozyskała Marcina Cebulę

Marcin Cebula przez ostatni rok reprezentował barwy Korony Kielce. Ekstraklasowicz jednak po zakończonym sezonie zdecydował się nie przedłużać wygasającej umowy z zawodnikiem. Doświadczony pomocnik jednak już znalazł nowego pracodawcę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przyjście 30-latka ogłosiła Stal Mielec.

Kontrakt Marcina Cebula z pierwszoligowcem będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku. Co ciekawe, dla 30-latka będzie to pierwsza okazja gry na boiskach Betclic 1. Ligi. Doświadczony pomocnik jeszcze nie miał okazji występować na zapleczu PKO Ekstraklasy. Większość swojej piłkarskiej kariery zawodnik spędził właśnie w polskiej elicie.

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Marcin Cebula z pewnością będzie jednym z ważniejszych ruchów Stali Mielec. Były pomocnik Korony Kielce wniesie do zespołu nie tylko doświadczenie, ale również umiejętności. Choć 30-latek po ciężkiej kontuzji ma problem z powrotem na najwyższy swój poziom, ale powinien w obecnej formie i tak wyróżniać się w Betclic 1. Lidze.

W minionym sezonie Marcin Cebula rozegrał zaledwie dziewięć spotkań w koszulce Korony Kielce. Doświadczony środkowy pomocnik nie miał udziału przy strzelonym golu przez swój zespół.

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