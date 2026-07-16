Lechia Gdańsk może wzmocnić środek pola. Pierwszoligowiec testuje właśnie młodego zawodnika Górnika Zabrze. A jest nim Dominik Skiba - przekazuje Tomasz Galiński z "WP Sportowe Fakty".

Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Dominik Skiba z Górnika Zabrze testowany przez Lechię Gdańsk

Lechia Gdańsk przygotowuje się do nowego sezonu. Pierwszoligowiec jednak wciąż aktywnie pracuje na rynku transferowym i buduje skład. Tymczasem najnowsze doniesienia z ich obozu przekazuje Tomasz Galiński z „WP Sportowy Fakty”. Otóż klub może przeprowadzić wzmocnienie prosto z Górnika Zabrze. W kręgu ich zainteresowań znajduje się Dominik Skiba.

Wspomniane źródło zdradza, że młody pomocnik jest właśnie testowany przez Lechię Gdańsk. Wkrótce klub z Betclic 1. Ligi podejmie ostateczną decyzję odnośnie 19-latka, który jeszcze nie miał okazji zadebiutować w pierwszej drużynie Górnika Zabrze. Przez utalentowanym graczem zatem kluczowe chwile.

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Dominik Skiba nie znajduje się obecnie w planach Górnika Zabrze. Nie wiemy, czy pomocnik miałby przenieść się do Lechii Gdańsk na zasadzie definitywnego transferu. Być może w grę wchodzi wyłącznie wypożyczenie. Czas pokaże, czy 19-latek finalnie zawita na boiska Betclic 1. Ligi.

Wychowanek Górnika Zabrze dotychczas rozegrał 20 spotkań w ich drugim zespole. Dominik Skiba zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się trzema asystami.