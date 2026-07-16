Lechia Gdańsk szykuje transfer. Prosto z Górnika Zabrze

16:22, 16. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tomasz Galiński / WP Sportowe Fakty

Lechia Gdańsk może wzmocnić środek pola. Pierwszoligowiec testuje właśnie młodego zawodnika Górnika Zabrze. A jest nim Dominik Skiba - przekazuje Tomasz Galiński z "WP Sportowe Fakty".

Piłkarze Lechii Gdańsk
Obserwuj nas w
Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Dominik Skiba z Górnika Zabrze testowany przez Lechię Gdańsk

Lechia Gdańsk przygotowuje się do nowego sezonu. Pierwszoligowiec jednak wciąż aktywnie pracuje na rynku transferowym i buduje skład. Tymczasem najnowsze doniesienia z ich obozu przekazuje Tomasz Galiński z „WP Sportowy Fakty”. Otóż klub może przeprowadzić wzmocnienie prosto z Górnika Zabrze. W kręgu ich zainteresowań znajduje się Dominik Skiba.

Wspomniane źródło zdradza, że młody pomocnik jest właśnie testowany przez Lechię Gdańsk. Wkrótce klub z Betclic 1. Ligi podejmie ostateczną decyzję odnośnie 19-latka, który jeszcze nie miał okazji zadebiutować w pierwszej drużynie Górnika Zabrze. Przez utalentowanym graczem zatem kluczowe chwile.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dominik Skiba nie znajduje się obecnie w planach Górnika Zabrze. Nie wiemy, czy pomocnik miałby przenieść się do Lechii Gdańsk na zasadzie definitywnego transferu. Być może w grę wchodzi wyłącznie wypożyczenie. Czas pokaże, czy 19-latek finalnie zawita na boiska Betclic 1. Ligi.

Wychowanek Górnika Zabrze dotychczas rozegrał 20 spotkań w ich drugim zespole. Dominik Skiba zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik może również pochwalić się trzema asystami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości