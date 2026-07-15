ŁKS ogłosił kolejny transfer. To młodzieżowy reprezentant Polski

ŁKS Łódź oficjalnie poinformował, że nowym piłkarze zespołu zostanie Eryk Łukaszka, a więc młodzieżowy reprezentant Polski, który związany jest z FK Bodø/Glimt II. Napastnik dołączy do klubu zimą.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Szoka

ŁKS pozyskał młodzieżowego reprezentanta Polski

ŁKS Łódź jest na ostatnim etapie przygotowań do nowego sezonu. Nikt nie ma wątpliwości, że przed zespołem bardzo trudny sezon. Wszystko bowiem przez fakt, że zapowiada nam się najbardziej wyrównana kampania Betclic 1. ligi od lat. Trudno wskazać wyraźnego faworyta rozgrywek, choć z pewnością Łodzianie są wysoko w takich zestawieniach. Trudno się dziwić, kolejne rozgrywki na zapleczu PKO Ekstraklasy były wielkim rozczarowaniem dla kibiców.

Aby stało się inaczej, Łodzianie tego lata przeprowadzili kilka ciekawych ruchów. Mowa głównie o solidnych ligowcach, ale nie tylko. Teraz ogłosili już z kolei pierwszy zimowy transfer. Tak można go nazwać, bowiem gracz dołączy do klubu dopiero od nowego roku. Kontrakt z ŁKS-em podpisał bowiem Eryk Łukaszka, który związany jest zespołem FK Bodø/Glimt II. Z piłkarzem podpisano umowę obowiązującą do końca 2028 roku.

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Eryk Łukaszka to młodzieżowy reprezentant Polski, który związany jest od lat z akademią Bodø/Glimt. Na koncie ma trzy mecze w kadrze od lat 17.

– Chcemy pozyskiwać młodych, utalentowanych Polaków, którzy rozwijają się za granicą. Eryk Łukaszka jest pierwszym zawodnikiem pozyskanym przez nas w tym kierunku. Trafia do ŁKS-u z dobrej akademii piłkarskiej FK Bodø/Glimt i wierzymy w jego potencjał – powiedział Radosław Mozyrko, dyrektor sportowy ŁKS-u, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

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