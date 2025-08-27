Rodado zrówna się z legendą Wisły! Hiszpan pisze piękną historię

W piątkowy wieczór Wisła Kraków rozegra bardzo ciekawy mecz z Miedzią Legnica. To starcie będzie jednak szczególne dla Angela Rodado, który zrówna się wówczas liczbą występów w Białej Gwieździe z Jakubem Błaszczykowskim - legendą klubu.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado zrówna się liczbą spotkań z Jakubem Błaszczykowskim

Wisła Kraków bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon w Betclic 1. lidze. Właściwie można powiedzieć, że Biała Gwiazda gra futbol zupełnie wykraczający poza możliwości innych klubów, o czym doskonale świadczy chociażby rywalizacja ze Śląskiem Wrocław. Duża w tym zasługa dobrej, a wręcz doskonałej formy niektórych zawodników.

Kimś takim z pewnością jest Angel Rodado, który do tej pory na koncie ma już 10 goli w sześciu meczach, co jest wynikiem doskonałym. Wyprzedza tym samym drugiego w klasyfikacji strzelców Łukasza Zjawińskiego z Polonii Warszawa. Hiszpan jest ulubieńcem kibiców, a w piątkowym starciu z Miedzią Legnica może zapisać kolejną kapitalną historię. Ten mecz będzie bowiem dla Rodado 116 występem dla Wisły Kraków i zrówna się wówczas liczbą spotkań z Jakubem Błaszczykowskim.

Do tej pory Hiszpan dla drużyny spod Wawela rozegrał 115 meczy i zdobył w nich 76 goli oraz zanotował 17 asyst. Z kolei były reprezentant Polski i współczesna legenda Wisły, Jakub Błaszczykowski, tych spotkań ma 116 i 20-krotnie trafiał do siatki oraz 21 razy zanotował ostatnie podanie. Można więc śmiało powiedzieć, że Rodado pisze w klubie z Reymonta znakomitą historię.

