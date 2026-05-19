Real Madryt szykuje głośny powrót. W tle miliony euro

22:20, 19. maja 2026
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sport Italia

Real Madryt osiągnął porozumienie z Benfiką w sprawie Jose Mourinho. Hiszpański klub miał zapłacić konkretną sumę za wcześniejsze rozwiązanie kontraktu trenera.

fot. Ricardo Rocha / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho o krok od hitowego ruchu. Media ujawniają szczegóły

Real Madryt jest coraz bliżej ponownego zatrudnienia Jose Mourinho. Jak informuje Sky Sport Italia, hiszpański gigant zapłaci Benfice trzy miliony euro w ramach klauzuli umożliwiającej wcześniejsze rozwiązanie kontraktu portugalskiego szkoleniowca. Dzięki temu Mourinho ma otrzymać zgodę na podpisanie umowy z Los Blancos.

W ostatnich tygodniach media wielokrotnie informowały o możliwym powrocie The Special One do Madrytu. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że Real będzie musiał przeznaczyć aż sześć milionów euro, aby wykupić trenera z Benfiki. Ostatecznie, według włoskiego źródła, kwota okazała się znacznie niższa.

Portugalczyk objął Benficę we wrześniu 2025 roku i szybko ustabilizował sytuację zespołu. Pod jego wodzą Orły rozegrały 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Benfica wygrała 27 meczów, 10 razy remisowała i poniosła osiem porażek.

Obecny kontrakt Mourinho z portugalskim klubem obowiązuje do lata 2027 roku, dlatego przedstawiciel La Liga musi dojść do porozumienia z portugalskim klubem w sprawie warunków odejścia szkoleniowca. Według wieści Sky Sport Italia wszystkie formalności zostały już praktycznie dopięte.

Mourinho w przeszłości prowadził już Real w latach 2010-2013. W tym czasie zdobył z klubem między innymi mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla. Powrót do stolicy Hiszpanii byłby jednym z najgłośniejszych wydarzeń trenerskich ostatnich miesięcy.

