Cracovia zapłaci milion euro za gwiazdę ligi węgierskiej

Cracovia jest blisko sfinalizowania dużego transferu. Jak podaje portal Nemzeti Sport do klubu ma dołączyć Rajmund Molnar z MTK Budapeszt. Napastnik ma kosztować ok. milion euro.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Luka Elsner

Rajmund Molnar blisko Cracovii. Cena? Milion euro

Cracovia ma duże powody do zadowolenia po pierwszych meczach w PKO BP Ekstraklasie. Luka Elsner, który przed sezonem przejął stery w klubie, poprowadził zespół do trzech zwycięstw w sześciu kolejkach. Na ten moment zajmują 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów.

Latem do Krakowa dołączyła grupa ośmiu nowych zawodników. Wśród nich znaleźli się m.in. Mateusz Klich, Mateusz Praszelik, Dijon Kameri, Filip Stojilković czy Bosko Sutalo. Niebawem powinien zostać ogłoszony jeszcze jeden transfer. Cracovia zamierza wydać prawie milion euro na gwiazdę ligi węgierskiej. O szczegółach poinformował portal Nemzeti Sport.

Według źródła doszło do porozumienia na linii Cracovia – MTK Budapeszt ws. kwoty transferu Rajmunda Molnara. 22-letni skrzydłowy ma kosztować ok. milion euro. Co ciekawe, ostatnio dzięki wybitnej formie na początku sezonu otrzymał debiutanckie powołanie do reprezentacji Węgier. Pierwszy mecz w drużynie narodowej może zagrać już we wrześniu w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026.

Molnar znalazł się na celowniku nie tylko Cracovii. Wcześniej pytał o niego także inny klub z Ekstraklasy – Pogoń Szczecin. Zainteresowane było także duńskie Brondby. Natomiast żadna z dwóch drużyn nie była tak konkretna jak Pasy, przez co wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy lada dzień przeniesie się do Krakowa.

W tym sezonie Molnar imponuje skutecznością w ligowych rozgrywkach, zdobywając 5 goli w 5 meczach. Dla porównania w poprzedniej kampanii uzbierał tyle bramek w 29 występach w lidze węgierskiej. W MTK Budapeszt gra od lipca 2023 roku, wcześniej bronił barw Haladas, Csakvar czy FC Gyor. W swoim CV ma także krótki pobyt w akademii Benfiki, w której spędził dwa lata.