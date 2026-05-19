Gorąco wokół Manchesteru City. Guardiola odniósł się do plotek

Josep Guardiola odniósł się do plotek o swoim możliwym odejściu z Manchesteru City. Hiszpan zapewnił przed meczem ligowym z Bournemouth, że nie wpływa to na drużynę.

Manchester City walczy o tytuł, a wokół Guardioli wrze

Josep Guardiola zabrał głos przed jednym z najważniejszych spotkań Manchesteru City w obecnym sezonie Premier League. Mistrzowie Anglii byli wówczas przed spotkaniem, mającym kluczowe znaczenie w walce o tytuł.

Hiszpański szkoleniowiec został zapytany o medialne doniesienia dotyczące jego możliwego odejścia z Man City po zakończeniu sezonu. W ostatnich godzinach temat szeroko komentowały angielskie media, co wywołało duże poruszenie wśród kibiców oraz ekspertów od ligi angielskiej.

Dziennikarz Sky Sports zapytał Guardiolę, czy pojawiające się plotki wpłynęły na niego osobiście lub na przygotowania zespołu do niezwykle ważnego spotkania z Bournemouth. Trener odpowiedział krótko i stanowczo. – Żaden wpływ. Absolutnie żaden! – rzekł Hiszpan cytowany przez angielski serwis sportowy,

Guardiola nie chciał szerzej komentować doniesień dotyczących swojej przyszłości i podkreślił, że cały klub skupia się wyłącznie na końcówce sezonu. Manchester City wciąż walczy o kolejne mistrzostwo Anglii, dlatego atmosfera wokół drużyny jest wyjątkowo napięta.

Hiszpański szkoleniowiec prowadzi ekipę z Etihad Stadium od 2016 roku i w tym czasie zdobył z klubem niemal wszystkie najważniejsze trofea. Pod jego wodzą Obywatele zdominowali Premier League i stali się jedną z najlepszych drużyn świata.