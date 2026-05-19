„Jeśli Lewandowski wyjedzie z Europy, swoją wielką karierę skończy na uboczu”

21:37, 19. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  TVP Sport

"Jeśli powie sobie, że jeszcze dwa lata gra na pełnych obrotach, to poradzi sobie we Włoszech czy w Anglii" - mówi Zbigniew Boniek w rozmowie z "TVP Sport" na temat Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski, jaki kierunek transferu wybierze?

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu odejdzie z FC Barcelony. Dla Polaka najbliższa ligowa kolejka będzie więc ostatecznym pożegnaniem z Dumą Katalonii, choć ta właściwa część miała już miejsce podczas meczu na Camp Nou. Po czterech latach napastnik zdecydował się poszukać nowych wyzwań i najpewniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej.

To właśnie ten kierunek od dłuższego już czasu wskazywany jest jako główna opcja dla kapitana reprezentacji Polski. Poza wieloma plusami, ma jednak jeden zasadniczy: przejście do Arabii Saudyjskiej oznacza zakończenie kariery na najwyższym światowym poziomie. Mówi o tym także Zbigniew Boniek.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Wszystko zależy od Roberta, czy będzie chciał się wyłączyć z piłki na najwyższym poziomie i spróbować futbolu w wersji soft, czyli wyjechać do Ameryki albo Arabii Saudyjskiej. A jeśli powie sobie, że jeszcze dwa lata gra na pełnych obrotach, to poradzi sobie we Włoszech czy w Anglii – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z „TVP Sport”.

Jeśli wyjedzie z Europy, swoją wielką karierę skończy na uboczu. Z drugiej strony nie ma co się dziwić, jeśli wybierze opcję arabską – każdy by chyba z takiej oferty skorzystał – dodał Zbigniew Boniek.

Robert Lewandowski w aktualnym sezonie rozegrał łącznie 45 spotkań, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie przez cztery lata w barwach Dumy Katalonii wystąpił on 192 razy i w tym czasie 119-krotnie wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych snajperów w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 8 milionów euro.

Zobacz także: Lewandowski odrzucił ten kierunek. Wciąż czeka na ich ofertę