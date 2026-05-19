„Jeśli Lewandowski wyjedzie z Europy, swoją wielką karierę skończy na uboczu”

"Jeśli powie sobie, że jeszcze dwa lata gra na pełnych obrotach, to poradzi sobie we Włoszech czy w Anglii" - mówi Zbigniew Boniek w rozmowie z "TVP Sport" na temat Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski

Lewandowski, jaki kierunek transferu wybierze?

Robert Lewandowski wraz z końcem sezonu odejdzie z FC Barcelony. Dla Polaka najbliższa ligowa kolejka będzie więc ostatecznym pożegnaniem z Dumą Katalonii, choć ta właściwa część miała już miejsce podczas meczu na Camp Nou. Po czterech latach napastnik zdecydował się poszukać nowych wyzwań i najpewniej przeniesie się do Arabii Saudyjskiej.

To właśnie ten kierunek od dłuższego już czasu wskazywany jest jako główna opcja dla kapitana reprezentacji Polski. Poza wieloma plusami, ma jednak jeden zasadniczy: przejście do Arabii Saudyjskiej oznacza zakończenie kariery na najwyższym światowym poziomie. Mówi o tym także Zbigniew Boniek.

– Wszystko zależy od Roberta, czy będzie chciał się wyłączyć z piłki na najwyższym poziomie i spróbować futbolu w wersji soft, czyli wyjechać do Ameryki albo Arabii Saudyjskiej. A jeśli powie sobie, że jeszcze dwa lata gra na pełnych obrotach, to poradzi sobie we Włoszech czy w Anglii – powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z „TVP Sport”.

– Jeśli wyjedzie z Europy, swoją wielką karierę skończy na uboczu. Z drugiej strony nie ma co się dziwić, jeśli wybierze opcję arabską – każdy by chyba z takiej oferty skorzystał – dodał Zbigniew Boniek.

Robert Lewandowski w aktualnym sezonie rozegrał łącznie 45 spotkań, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. W sumie przez cztery lata w barwach Dumy Katalonii wystąpił on 192 razy i w tym czasie 119-krotnie wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych snajperów w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 8 milionów euro.

