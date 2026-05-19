Barcelona potrzebuje pieniędzy. Ruszyła ofensywa przed oknem transferowym

Barcelona podjęła decyzję. Wszystko przez wielkie plany

FC Barcelona planuje kolejne ruchy kadrowe przed startem letniego okna transferowego. Jak poinformował dziennikarz Matteo Moretto na platformie X, kataloński klub oferuje kilku zawodników innym ekipom w celu pozyskania dodatkowych funduszy na nowe transfery.

Według przekazanych informacji na liście piłkarzy dostępnych do sprzedaży znaleźli się Ferran Torres, Marc Casado oraz Hector Fort. Władze Barcelony mają być gotowe do rozmów z zainteresowanymi klubami, ponieważ priorytetem pozostaje przebudowa składu. Celem jest sprowadzenie zawodników, którzy podniosą jakość drużyny w kolejnym sezonie.

Najgorętszym nazwiskiem w tym gronie wydaje się Ferran Torres. Hiszpański napastnik rozegrał w obecnym sezonie 48 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobył w nich 21 bramek i zanotował dwie asysty, będąc jednym z ważniejszych ofensywnych zawodników zespołu.

Na sprzedaż ma zostać wystawiony również Marc Casado. Pomocnik pojawił się na boisku w 33 meczach i zaliczył jedną asystę. Mimo regularnych występów Barcelona rozważa jego odejście, jeśli pojawi się odpowiednia oferta finansowa.

Trzecim zawodnikiem, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, jest Hector Fort. Młody defensor od września przebywa na wypożyczeniu w Elche. W trakcie pobytu w tym klubie rozegrał 16 spotkań, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty.

Według sugestii Moretto klub z Camp Nou chce przede wszystkim poprawić swoją sytuację finansową i przygotować budżet na kolejne ruchy. Najbliższe tygodnie mogą przynieść zatem sporo zmian kadrowych w Barcelonie.