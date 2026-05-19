Arsenal sięgnął po upragnione mistrzostwo Premier League. Wtorkowa wpadka Manchesteru City (1:1 z Bournemouth) sprawiła, że nie mają już szans na wyprzedzenie Kanonierów w tabeli.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Manchester City przegrywa z Bournemouth! Arsenal mistrzem Anglii!

We wtorkowy wieczór Manchester City rozgrywał niezwykle ważne spotkanie w rozgrywkach Premier League. Podopieczni Pepa Guardioli mierzyli się na wyjeździe z Bournemouth. The Citizens potrzebowali zwycięstwa, aby wciąż liczyć się w walce o mistrzostwo Anglii. Każdy inny wynik sprawiał, że tytuł wędrował w ręce Arsenalu. Warto zaznaczyć, że goście mierzyli się z zespołem, który wciąż ma szansę na awans do Ligi Mistrzów.

Manchester City od pierwszych minut miał problem na Vitality Stadium. Drużyna przyjezdna nie mogła złapać odpowiedniego rytmu, a Bournemouth potrafił im nie tylko utrudnić życie, ale również zagrozić pod bramką Gianluigiego Donnarummy. W 38. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie, kiedy przepięknym strzałem popisał się Eli Junior Kroupi. Trafienie młodego napastnika ucieszyło nie tylko Wisienki, ale również Arsenal.

Po przerwie Manchester City robił wszystko, aby odwrócić losy rywalizacji. Pep Guardiola dokonywał zmian, ale nie przynosiły one odpowiednich skutków. Bournemouth tego dnia było znakomicie dysponowane, a The Citizens bili tylko głową w mur. Ostatecznie Obywatele w doliczonym czasie gry doprowadzili do wyrównania za sprawą Erlinga Haalanda, ale to było na tyle. Tym samym drużyna Mikela Artety sięgnęła po upragniony tytuł mistrza Anglii.

Dla Arsenalu jest to powrót na tron Premier League po 22 latach przerwy. Wielu fanów Kanonierów nie pamięta nawet ostatniego triumfu ukochanego zespołu w lidze. Londyńczycy od pierwszej kolejki nadawali rytm i w pełni zasłużenie sięgneli po mistrzostwo. Dla Manchesteru City to kolejny cios w ostatnich dniach, ponieważ w poniedzialek dowiedzieliśmy się, że po sezonie odchodzi Pep Guardiola.

Bournemouth – Manchester City 1:1

Kroupi (38′) – Haaland (90+5′)