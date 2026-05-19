Plany Onany ujawnione. Wielki powrót stanie się faktem?

Andre Onana już wie, gdzie chce występować w przyszłym sezonie. Kameruńczyk planuje wrócić do Manchesteru United i walczyć o miejsce w podstawowym składzie - przekazuje "BBC Sport".

PressFocus Na zdjęciu: Andre Onana

Andre Onana chce wrócić do Manchesteru United

Andre Onana zniknął z radarów sporej liczby fanów, po tym jak przeniósł się do Turcji. W tym sezonie kameruński bramkarz występował na wypożyczeniu w Trabzonsporze. Golkiper natomiast zdecydował, gdzie chce kontynuować swoją piłkarską karierę. „BBC Sport” zdradza, że zawodnik planuje wrócić do Manchesteru United i w przerwie na Mistrzostwa Świata 2026 przygotować się do nowej kampanii, aby rywalizować o wyjściowy skład z Senne Lammensem.

Transfer Andre Onany do Manchesteru United okazał się kompletnym niewypałem. Kameruńczyk przychodził na Old Trafford jako gwiazda Interu Mediolan. Na dodatek zapłacono za niego olbrzymie pieniądze. Wychowanek FC Barcelony nie zdołał wejść w buty Davida De Gei – popełniał mnóstwo błędów i nie dawał spokoju w grze od tyłu. Czerwone Diabły przed sezonem bez żalu wysłały go na wypożyczenie do Turcji.

Dotychczasowa przygoda Andre Onany w Trabzonsporze była dość udana. Reprezentant Kamerunu odżył na wypożyczeniu, ale wciąż jest daleko od formy z Interu Mediolan. Fani Manchesteru United nie chcą powrotu 30-latka. Senne Lammens sprawił, że kibice z Old Trafford wręcz zapomnieli o jego istnieniu. Teraz zawodnik przypomniał o sobie, kiedy dziennikarze ujawnili jego plany na przyszłość.

Andre Onana w obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania między słupkami Trabzonsporu. Kameruński golkiper zdołał sześciokrotnie zakończyć mecz bez straconego gola.