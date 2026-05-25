Właściciel Widzewa przekazał decyzję ws. Vukovicia. Wszystko jasne

Widzew Łódź przystąpi do nowego sezonu bez zmiany trenera. Aleksandar Vuković pozostanie na stanowisku, co potwierdził Robert Dobrzycki w wywiadzie dla "Dziennika Łódzkiego".

Widzew Łódź rzutem na taśmę utrzymał się w rozgrywkach Ekstraklasy. Walczył o to do samego końca, pokonując w ostatniej kolejce ekipę Piasta Gliwice. Ostatecznie nawet w przypadku porażki utrzymałby się nad strefą spadkową, gdyż swoje spotkanie przegrała Lechia Gdańsk. Na początku marca trudnego zadania podjął się Aleksandar Vuković, który zastąpił zwolnionego Igora Jovicevicia.

Pod wodzą Vukovicia Widzew wygrał pięć z jedenastu ligowych spotkań. To wystarczyło, aby wyskoczyć ze strefy spadkowej i wywalczyć utrzymanie w Ekstraklasie. Choć swój cel zrealizował, jego przyszłość pozostawała niepewna. W mediach pojawiło się wiele informacji o potencjalnym zwolnieniu Serba i zastąpieniu go innym trenerem, chociażby Maciejem Skorżą.

Te sugestie postanowił definitywnie zdementował Robert Dobrzycki. W pierwszym wywiadzie po utrzymaniu w Ekstraklasie potwierdził, że Widzew nie zmieni trenera przed kolejnym sezonem.

– Absolutnie tak. Zostajemy z trenerem – odpowiedział właściciel Widzewa na pytanie „Dziennika Łódzkiego” o przyszłość Vukovicia.

Vuković będzie więc kontynuował pracę z łódzką ekipą. Jego umowa jest ważna do połowy 2027 roku. Po nieudanym sezonie Widzew będzie chciał teraz włączyć się do walki o najwyższe cele. Najbliższe lato zapowiada się równie pracowicie, choć tym razem klub postara się uniknąć kadrowej rewolucji.