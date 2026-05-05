Barcelona szykuje ruch w ataku. Na radarze ciekawe nazwisko

FC Barcelona rozważa wzmocnienie ofensywy i przygląda się sytuacji w Paris Saint-Germain. Na radarze katalońskiego klubu znalazł się Goncalo Ramos, który może zmienić klub.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zmienia plany. Jeden ruch wymusił korektę

FC Barcelona ponownie analizuje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień ataku. Jak informuje TEAMtalk, jednym z głównych kandydatów do dołączenia do ekipy z Parc des Princes jest Goncalo Ramos, obecnie występujący w Paris Saint-Germain.

Według doniesień, sytuacja portugalskiego napastnika w Paryżu nie jest w pełni satysfakcjonująca. Zawodnik ma być niezadowolony z roli rezerwowego, co otwiera możliwość jego odejścia już w najbliższym oknie transferowym. PSG ma być gotowe na rozstanie, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Barcelona zaczęła interesować się Goncalo Ramosem po tym, jak Chelsea poinformowała, że nie zamierza sprzedawać swojego napastnika Joao Pedro. W efekcie Katalończycy muszą poszerzyć listę potencjalnych celów transferowych i zwrócili uwagę właśnie na Portugalczyka.

Goncalo Ramos w obecnym sezonie rozegrał 41 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 12 bramek i notując dwie asysty. Jego kontrakt z PSG obowiązuje do lata 2028 roku, co daje francuskiemu klubowi silną pozycję negocjacyjną.

Według danych rynkowych przytaczanych przez TEAMtalk, wartość zawodnika szacowana jest na mniej więcej 35 milionów euro. To sprawia, że ewentualny transfer może być jednym z ciekawszych ruchów nadchodzącego lata.