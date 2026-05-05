Arsenal – Atletico Madryt, czyli półfinał Ligi Mistrzów. Oto składy na mecz

19:57, 5. maja 2026 20:55, 5. maja 2026
Wojciech Mazurek
Arsenal zmierzy się w rewanżowym starciu półfinału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem (1:1). Oto oficjalne składy na mecz Arsenal - Atletico.

Arsenal i Atletico Madryt walczą o finał Ligi Mistrzów. Po pierwszym meczu szanse obu drużynach można ocenić pięćdziesiąt na pięćdziesiąt. Rywalizacja na Metropolitano Stadium zakończyła się remisem (1:1), a obie bramki padły z rzutu karnego. Dla Anglików gola zdobył Viktor Gyokeres, a dla Hiszpanów trafił niezawodny Julian Alvarez.

W porównaniu do pierwszego spotkania Mikel Arteta zdecydował się na kilka korekt. Nie zagrają tacy piłkarze jak Piero Hincapie, Martin Zubimendi, Martin Odegaard, Noni Madueke i Gabriele Martinelli. Ich miejsce zajmą Leonardo Trossard, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Riccardo Calafiori oraz Myles Lewis-Skelly. Łącznie w wyjściowej jedenastce doszło do pięciu zmian.

Diego Simeone dokonał jednej zmiany w pierwszym składzie. Na Emirates Stadium zobaczymy Robina Le Normanda. W porównaniu do pierwszego spotkania na ławce tym razem usiadł Johnny Cardoso.

Oficjalne składy na mecz Arsenal – Atletico Madryt:

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Calafiori – Lewis-Skelly, Rice, Eze – Saka, Gyokeres, Trossard

Atletico: Oblak – Ruggeri, Hancko, Pubill, Le Normand – Koke, Llorente, Giuliano – Griezmann, Alvarez, Lookman

Początek spotkania Arsenal – Atletico o godzinie 21:00. W przypadku remisu do wyłonienia zwycięzcy potrzebna będzie dogrywka. W wielkim finale wygrany tego dwumeczu zmierzy się z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium.

