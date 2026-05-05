Dymy w Madrycie! Rudiger uderzył piłkarza Realu

20:22, 5. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Onda Cero

Antonio Rudiger miał dopuścić się ataku na jednego z kolegów z szatni. Hiszpańskie media podały nazwisko piłkarza. Jak twierdzi Onda Cero, obrońca spoliczkował Alvaro Carrerasa.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Rudiger spoliczkował Carrerasa. Dymy w szatni Realu

Źle się dzieje w Madrycie. Od kilku dni w kontekście Realu hiszpańska prasa pisze tylko i wyłącznie o konfliktach i frustracjach. Najpierw wybuchła afera dot. Kyliana Mbappe i krótkiego urlopu z partnerką mimo trwania sezonu. Teraz wygląda na to, że w szatni doszło do rękoczynów. Do zdarzenia miało dojść w ośrodku treningowym klubu w Valdebebas.

Według informacji serwisu The Athletic pomiędzy Rudigerem a jednym z zawodników doszło do spięcia. Z kolei Onda Cero dodaje, że reprezentant Niemiec spoliczkował Alvaro Carrerasa. Obrońca po chwili przeprosił za nieodpowiednie zachowanie.

Panuje przekonanie, że powstałe konflikty są spowodowane frustracją z powodu kiepskiego sezonu. Warto dodać, że Alvaro Arbeloa, czyli obecny trener Królewskich zostanie zwolniony po zakończeniu sezonu. Z naprawieniem relacji w szatni będzie musiał poradzić sobie nowy szkoleniowiec. Niewykluczone, że zostanie nim Jose Mourinho, który we wtorek spotkał się z Florentino Perezem.

Do końca sezonu Real Madryt ma do rozegrania jeszcze cztery mecze. W najbliższy weekend zmierzą się z FC Barceloną w El Clasico. Potem czeka ich rywalizacja z Realem Oviedo, Sevillą oraz Athletic Bilbao.

