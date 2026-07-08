Real Madryt zaakceptował dwie oferty. Te gwiazdy mogą odejść

Real Madryt zaakceptował dwie oferty z Premier League. Tamtejsze kluby chcą Eduardo Camavingę i Aureliena Tchouameniego. Jak podaje Radio Marca, piłkarze nie zgodzili się na transfer.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Camavinga i Tchouameni powiedzieli „nie”, choć Real Madryt przyjął oferty

Real Madryt do tej pory kupował nowych zawodników, ale przyszedł czas, w którym część graczy musi zostać sprzedanych. Pierwszym piłkarzem, który odchodzi z klubu na zasadzie transferu gotówkowego jest Fran Garcia. Hiszpański obrońca przenosi się do Realu Betis. Kolejnymi, którzy mogą odejść są Eduardo Camavinga i Aurelien Tchouameni.

Co ciekawe, Sergio Valentin z Radio Marca poinformował, że Los Blancos zaakceptowali oferty za obu zawodników. Pochodziły one z Premier League. Camavingę chciała u siebie Chelsea, a Tchouameni to priorytet Manchesteru United.

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Mimo że Real Madryt zaakceptował obie oferty, piłkarze postanowili odrzucić propozycje przejścia do Premier League. Żaden z nich nie chce odchodzić z klubu. Warto dodać, że Królewscy muszą kogoś sprzedać, jeśli chcą sfinalizować kolejne transfery. Jose Mourinho, a więc nowy trener zespołu oczekuje jeszcze przynajmniej dwóch wzmocnień. Priorytetem jest kolejny środkowy obrońca oraz pomocnik.

Real, choć nikogo jeszcze nie sprzedał z kadry pierwszego zespołu, zarobił już 130 milionów euro na transferach. Praktycznie całość kwoty pochodzi z zawodników, którzy nie byli obecni w klubie, ale Los Blancos mieli 50% praw do ich karty zawodnika.