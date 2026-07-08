Manchester City ruszy po gwiazdę Chelsea. Jest tylko jedna przeszkoda

17:03, 8. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Manchester City szuka nowego prawego obrońcy przed startem sezonu, a jednym z głównych kandydatów jest Malo Gusto. Transfer reprezentanta Francji może jednak okazać się bardzo trudny do zrealizowania.

Enzo Maresca
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Roberto Tommasini / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Chelsea stawia twarde warunki

Po odejściu Pepa Guardioli nowy trener Manchesteru City Enzo Maresca kontynuuje przebudowę zespołu. Jednym z priorytetów ma być wzmocnienie prawej strony defensywy, a na liście życzeń znalazł się Malo Gusto z Chelsea.

Jak informuje „The Athletic”, The Citizens bardzo wysoko oceniają umiejętności 23-letniego Francuza. Problemem pozostaje jednak stanowisko Chelsea, która nie zamierza łatwo oddawać jednego ze swoich najważniejszych obrońców. Według „The Independent” londyński klub oczekuje za Gusto około 75 milionów funtów.

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Manchester City uważa, że Francuz idealnie pasowałby do stylu gry preferowanego przez Marescę. Obrońca wyróżnia się szybkością, dobrą techniką i aktywną grą w ofensywie, dlatego miałby być długoterminowym rozwiązaniem na prawej stronie defensywy. Na razie klub nie zamierza jednak płacić tak dużej kwoty za jego transfer.

Chelsea również nie jest skłonna do ustępstw. Problemy zdrowotne Reece’a Jamesa sprawiają, że Gusto odgrywa ważną rolę w kadrze i jego sprzedaż do bezpośredniego rywala byłaby dużym ryzykiem. Jeśli Manchester City nie przedstawi wyjątkowo atrakcyjnej oferty, Enzo Maresca będzie musiał poszukać wzmocnień w innym miejscu.

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