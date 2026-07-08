Sensacyjny zwrot ws. Vlahovicia. Chce wrócić do Juventusu

Dusan Vlahović może niespodziewanie wrócić do Juventusu. Serbski napastnik, który zaledwie kilka dni temu odszedł z klubu po wygaśnięciu kontraktu, miał sam skontaktować się z działaczami Starej Damy i wyrazić gotowość do ponownych rozmów.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović zmienił zdanie ws. Juventusu

Jak informuje „Tuttosport”, Dusan Vlahović osobiście zadzwonił do władz Juventusu i poprosił o spotkanie w sprawie swojego powrotu. Serb jest obecnie wolnym zawodnikiem, ale mimo dostępności na rynku nie otrzymał wielu atrakcyjnych ofert.

Jedyną konkretną propozycję przedstawił Besiktas. Napastnik nie jest jednak przekonany do kontynuowania kariery w Turcji i wolałby pozostać na najwyższym europejskim poziomie. Właśnie dlatego postanowił ponownie skontaktować się ze Starą Damą.

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Według włoskich mediów 26-latek jest gotów zaakceptować warunki, których wcześniej nie chciał przyjąć. Juventus oczekuje znacznej obniżki wynagrodzenia. W poprzednim kontrakcie Vlahović zarabiał około 12 milionów euro netto rocznie, natomiast nowa oferta miałaby opiewać na około 6 milionów euro za sezon.

Niewykluczone, że na zmianę stanowiska Juventusu wpłynie także pojawienie się Ricky’ego Massary na stanowisku dyrektora. Vlahović trenuje obecnie indywidualnie i chce być gotowy na rozpoczęcie nowego sezonu. Jak podaje „Tuttosport”, jego celem jest ponowne dołączenie do zespołu jeszcze przed startem przygotowań do rozgrywek.

W mediach dużo mówiło się, że Vlahović chciałby trafić do FC Barcelony. Jednak Duma Katalonii jest obecnie skupiona na transferze Juliana Alvareza.