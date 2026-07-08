Pululu na radarze nowego klubu. Tym razem się zdecyduje?!

Afimico Pululu ma otrzymać ofertę od drugoligowej hiszpańskiej Almerii. Problemem może okazać się właśnie poziom rozgrywkowy. Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Diario de Almeria".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Afimico Pululu

Pululu z propozycją z ligi hiszpańskiej, drugiej ligi…

Afimico Pululu już kilka tygodni temu rozstał się z Jagiellonią Białystok. Kontrakt napastnika, który przez ostatnie lata był czołowym graczem nie tylko drużyny, ale i całej PKO Ekstraklasy, wygasł. To oznacza, że obecnie jest on wolnym zawodnikiem, ale nadal szuka nowego klubu. Jakiś czas temu Piotr Koźmiński na naszych łamach informował, że piłkarz Demokratycznej Republiki Konga odrzucił propozycję z Arabii Saudyjskiej. Chętny ma być bowiem tylko na grę w Europie i to w dodatku najlepiej we Francji.

Nie jest więc pewne, czy zdecyduje się skorzystać z oferty, którą złożyć ma mu hiszpańska Almeria. Taka właśnie ma się bowiem pojawić ze względu na zainteresowanie, o czym poinformował serwis „Diario de Almeria”. Drugoligowiec ze względu na grę w La Liga 2 może być jednak na straconej pozycji.

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Afimico Pululu w minionym sezonie rozegrał w sumie 47 spotkań, w których zdobył 21 goli oraz zanotował osiem asyst. Łącznie w barwach Jagiellonii Białystok ten 27-letni napastnik z Demokratycznej Republiki Kongo zdobył 56 bramek i zaliczył 17 ostatnich podań w 134 występach. Jego wartość według serwisu „Transfermarkt” to 4 miliony euro.

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