Greenwood dogadał się z nowym klubem. Jednak nie Roma

Mason Greenwood niedawno był łączony z AS Romą. Wygląda na to, że nie trafi do Włoch. Jak podaje Nicolo Schira, piłkarz Olympique Marsylii dogadał się z Fenerbahce.

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Greenwood dogadał się z Fenerbahce

Mason Greenwood w czasach gry w Manchesterze United uchodził za wielki talent. Rozwój przerwały problemy prywatne, przez które trudno było mu wrócić do wysokiej formy. Karierę zaczął odbudowywać w hiszpańskim Getafe, skąd w 2024 roku trafił do Francji. Olympique Marsylia zapłaciła za niego 26 milionów euro, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Greenwood z miejsca stał się gwiazdą oraz najlepszym piłkarzem francuskiego klubu. Łącznie w ciągu dwóch ostatnich lat wystąpił w 81 spotkaniach, w których strzelił 48 bramek i zanotował 17 asyst. Jego przygoda z Marsylią dobiega jednak końca.

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W trwającym oknie transferowym ma zmienić klub. Z początku wydawało się, że przeniesie się do Serie A, gdzie mocno interesowała się nim AS Roma. W kontekście przyszłości piłkarza nastąpił jednak duży zwrot akcji. Nicolo Schira informuje, że obecnie zdecydowanie bliżej mu do innego klubu. Greenwood miał dogadać się z Fenerbahce ws. warunków kontraktu. Za jeden sezon ma inkasować 8 mln euro. Anglik czeka na transfer, ale zanim to nastąpi, Marsylia musi dogadać się z tureckim klubem ws. kwoty odstępnego.

Francuski gigant wycenił go na 50-55 milionów euro. Trudno przypuszczać, żeby Marsylia obniżyła kwotę. Fenerbahce negocjuje z drużyną z Marsylii, a cała sprawa powinna się niebawem wyjaśnić. W minionym sezonie Greenwood strzelił 26 goli i zaliczył 11 asyst w 45 meczach.