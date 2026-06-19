Podbeskidzie z transferową ofensywą. Beniaminek zbroi się na potęgę

Podbeskidzie Bielsko-Biała po awansie do Betclic 1. ligi nie ma zamiaru zwalniać tempa i klub ogłosił już kilka bardzo ciekawych ruchów. Pozyskał m.in. gracza Pogoni Szczecin oraz najlepszego asystenta 2. ligi.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcin Włodarski

Mocny początek okienka przy Rychlińskiego

Podbeskidzie Bielsko-Biała po dwóch latach przerwy awansowało do Betclic 1. ligi. Miniony sezon był dla Górali niezwykle wymagający, ale po zaciętej walce w barażach opuścili oni grono drugoligowców. W klubie jednak nikt nie ma zamiaru wracać szybko na trzeci poziom rozgrywkowy, a to oznacza, że przeprowadzana jest transferowa ofensywa. W ostatnich dniach do beniaminka dołączyło kilku bardzo ciekawych zawodników.

Górale ogłosili już bowiem transfer Kacpra Smolińskiego, który przez całą swoją dotychczasową karierę związany był z Pogonią Szczecin. 25-letni ofensywny pomocnik w minionym sezonie rozegrał w sumie 17 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz zanotował jedną asystę. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy wystąpił 72 razy, a to niebagatelne doświadczanie dla nowego zespołu na jej zapleczu.

Poza tym nowym piłkarzem Podbeskidzia został także Oskar Sewerzyński, który na koncie ma spotkania m.in. w Koronie Kielce, a ostatnio reprezentował barwy Olimpii Grudziądz. W minionym sezonie był podstawowym piłkarzem zespołu, który grał w półfinale baraży. Kontrakt z Bielszczanami podpisał także Aleksander Iwańczyk. Młody, utalentowany zawodnik jest wychowankiem ŁKS-u i jeszcze nie tak dawno temu wróżono mu wielką przyszłość. Pod Klimczokiem ma wrócić na właściwie tory po kontuzji.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Najnowszym nabytkiem Górali jest Daniel Pietraszkiewicz, który był jedną z gwiazd drugoligowej Sandecji Nowy Sącz. W 35 meczach poprzedniego sezonu zdobył on 7 goli oraz zaliczył 15 asyst. Był więc liderem klasyfikacji asystentów ligi.

Wszystkie te ruchy pokazują wielką ambicję Podbeskidzia Bielsko-Biała w nadchodzącym sezonie. Zespół z pewnością nie będzie walczył tylko o utrzymanie, a być może na fali kapitalnej pracy Marcina Włodarskiego podłączy się do gry o baraże? Z pewnością pomogą w tym kolejne planowane w klubie ruchy, w tym zatrzymanie Kamila Sochania, które przybliża się do materializacji.

Zobacz także: Legia z nową ofertą dla Nsame. Ale jest jeden warunek. Nadchodzi czas decyzji! [NOWE INFORMACJE]