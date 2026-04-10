Obrońca wróci do pierwszego składu Wisły Kraków po długiej przerwie

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Alan Uryga

Uryga wraca do składu Wisły na mecz z Polonią Bytom

Wisła Kraków z każdym tygodniem jest coraz bliżej awansu do Ekstraklasy. Kolejny krok będzie mogła wykonać przy okazji niedzielnej rywalizacji z Polonią Bytom. Nie będzie to dla Białej Gwiazdy łatwy mecz, głównie z uwagi na problemy kadrowe. W trakcie ostatniego spotkania z Górnikiem Łęczna kontuzji nabawili się Wiktor Biedrzycki i Angel Rodado – obaj nie będą dostępni. Mariusz Jop wskazał następcę środkowego obrońcy.

Szansę od pierwszej minuty dostanie Alan Uryga. To on zastępował Biedrzyckiego kilka dni temu, gdy ten nie był w stanie kontynuować gry. Pokazał się z bardzo dobrej strony, mimo długiej przerwy od gry. Szkoleniowiec Białej Gwiazdy potwierdził, że tym razem 32-latek znajdzie się w wyjściowym składzie na mecz z Polonią Bytom. Prezentuje niezłą formę, a do tego jest naturalnym liderem drużyny.

– Myślę, że takim jednym z naturalnych liderów jest Alan, który po długiej kontuzji wrócił i bardzo fajnie zaprezentował się wchodząc za Biedrzyckiego w ostatnim meczu. To jest człowiek, który jest zawsze z zespołem i mocno go wspiera. A teraz będzie mógł to zrobić po prostu z murawy – przyznał Jop, wskazując go jako zastępcę Biedrzyckiego w najbliższym meczu z Polonią Bytom.

Uryga wystąpił w tym sezonie tylko trzy razy. Od wielu miesięcy rehabilitował się po zerwanych więzadłach krzyżowych. Do gry był gotowy od początku rundy wiosennej i do tej pory jedynie wchodził na murawę z ławki rezerwowych.