Nie tylko Śląsk. Także Wisła Kraków będzie musiała zapłacić

Śląsk Wrocław został ukarany milionem złotych grzywny za brak przyjęcia kibiców Wisły Kraków. Zdaniem Piotra Janasa z "GW", także Biała Gwiazda będzie musiała zapłacić, ale tym razem za koszty organizacji meczu, który zbojkotowała. Mowa jednak zapewne o kilkudziesięciu tysiącach złotych.

Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków zapłaci za organizację meczu, który zbojkotowała?!

Śląsk Wrocław został w poniedziałek ukarany przez Komisję Dyscyplinarną PZPN karą w wysokości miliona złotych za brak wpuszczenia kibiców Wisły Kraków na niedoszły mecz z 7 marca. Niedoszły, bowiem Biała Gwiazda w obliczu decyzji władz klubu – które miały w dodatku być naciskane przez pseudokibiców – postanowiła pozostać w domu. Za to także została ukarana, choć tym razem walkowerem.

Wszystko jednak wskazuje na to, że sprawa będzie nadal miała swoje życie i dalej będzie się ciągnęła. Śląsk bowiem zapowiedział odwołanie od decyzji PZPN. Jednym z argumentów ma być fakt, że inne kluby za podobne decyzje zapłaciły zdecydowanie mniej – nawet tylko 20-30 tysięcy złotych. Poza tym klub utrzymuje, że działał w trosce o bezpieczeństwo.

Okazuje się jednak, że nie tylko Śląsk Wrocław będzie musiał sięgnąć do kieszeni, ale także Wisła Kraków. Zdaniem Piotra Janasa z „Gazety Wrocławskiej”, Biała Gwiazda zapłaci za koszty organizacji meczu, który postanowiła zbojkotować. Trudno przesądzać o jakiej kwocie mowa. Dziennikarz zdradził także, że o sankcji innego typu dla Wrocławian nie było mowy.

– Natomiast już w czwartek dało się usłyszeć, że ujemnych punktów nie będzie. No i oczywiście Wisła będzie musiała zwrócić Śląskowi koszty organizacji meczu, na który nie przyjechała – napisał Piotr Janas z „Gazety Wrocławskiej”.

Zobacz także: Śląsk ukarany za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków! Znamy decyzję PZPN