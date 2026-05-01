Paris Saint-Germain – FC Lorient: typy, kursy, zapowiedź (02.05.2026)

Paris Saint-Germain - FC Lorient: typy i kursy na mecz 32. kolejki rozgrywek Ligue 1. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Parc des Princes już w sobotę (2 maja) o godzinie 17:00.

Już w sobotę zobaczymy ponownie w akcji Paris Saint-Germain. Tego dnia podopieczni Luisa Enrique zmierzą się przed własną publicznością z FC Lorient w ramach 32. kolejki rozgrywek Ligue 1. Gospodarze będą zdecydowanym faworytem tego spotkania, chcąc potwierdzić swoją dominację na krajowym podwórku i dopisać kolejne trzy punkty. PSG imponuje ofensywną jakością, ale Lorient niejednokrotnie pokazywało, że potrafi być groźne, zwłaszcza gdy gra bez większej presji. Zapowiada się więc mecz, w którym nie powinno zabraknąć sytuacji bramkowych i emocji dla kibiców.

Ja uważam, że w sobotnim meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Paris Saint-Germain imponuje wysoką formą. Paryżanie w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (2:0 z Liverpoolem w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów, 3:0 z Nantes, 3:0 z Angers oraz 5:4 z Bayernem Monachium w pierwszym meczu), a także ponieśli jedną porażkę (1:2 z Olympique Lyonem).

FC Lorient natomiast nie może pochwalić się dobrą dyspozycją. Goście sobotnie pojedynku w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (2:0 z Olympique Marsylią), zaliczyli jeden remis (1:1 z Paris FC), a także ponieśli aż porażki (0:1 z Toulouse, 0:2 z Olympique Lyonem oraz 2:3 ze Strasbourgiem).

Historia rywalizacji PSG z Lorient wyraźnie przemawia na korzyść zespołu z Paryża, który w większości bezpośrednich spotkań potrafił narzucać swoje warunki gry. Paryżanie dzięki większej jakości kadrowej i doświadczeniu regularnie sięgali po zwycięstwa, szczególnie na własnym stadionie. Lorient miewało jednak momenty, w których potrafiło zaskoczyć faworyta i urwać cenne punkty. Mimo to ogólny bilans tej rywalizacji pozostaje zdecydowanie po stronie PSG, choć mecze tych drużyn potrafią przynieść nieoczekiwane rozstrzygnięcia.

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego zdarzenia jest Paris Saint-Germain. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.32. W przypadku zwycięstwa Lorient natomiast sięga nawet 8.75.

Paris Saint-Germain Lorient 1.32 5.50 8.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2026 11:02

Paris Saint-Germain: Chevalier – Mayulu, Zabarnyi, Pacho, Hernandez – Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Lee, Ramos, Doue

FC Lorient: Mvogo – Meite, Faye, Adjei – Katseris, Abergel, Cadiou, Kouassi – Makengo, Dieng, Pagis

Spotkanie Paris Saint-Germain – FC Lorient obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 4. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevenspots.pl.

