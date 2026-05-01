Liverpool i Man United chcą Portugalczyka. Na stole 60 mln euro

Liverpool celuje w transfer Mateusa Fernandesa z West Ham United - podaje serwis "TEAMtalk". Portugalczyk jest także na radarze Manchesteru United.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool oraz Manchester United znajdują się w gronie klubów, które latem zamierzają powalczyć o transfer Mateusa Fernandesa, który znakomicie spisuje się w barwach West Hamu. Wysoka forma 21-letniego Portugalczyka sprawiła, że coraz więcej gigantów uważnie monitoruje jego sytuację.

Według najnowszych doniesień, The Reds prowadzili już wstępne rozmowy w sprawie pozyskania Fernandesa. Klub z Anfield planuje wzmocnić i odmłodzić drugą linię. Również Manchester United rozważa wzmocnienia w środku pola. Z Old Trafford pożegna się Casemiro, którego kontrakt zbliża się do końca, a przyszłość Manuela Ugarte stoi pod znakiem zapytania.

Pojawiały się sugestie, że oferta na poziomie około 60 milionów euro mogłaby skłonić West Ham do rozpoczęcia negocjacji. Sytuacja londyńskiego klubu jest jednak skomplikowana. Drużyna walczy obecnie o utrzymanie w Premier League, a ewentualny spadek mógłby znacząco wpłynąć na przyszłość kluczowych zawodników i przyspieszyć ich odejścia.

Fernandes trafił do West Hamu latem ubiegłego roku z Southampton za około 44 miliony euro i szybko stał się ważną postacią zespołu. W trwającym sezonie rozegrał 38 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć bramek i zanotował cztery asysty. Kontrakt Portugalczyka obowiązuje aż do czerwca 2030 roku.