Korona Kielce – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (01.05.2026)

Korona Kielce podejmie Piasta Gliwice na inaugurację 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz na Exbud Arenie odbędzie się w piątek (1 maja) o godz. 17:30. Oba zespoły chcą zrobić milowy krok ku utrzymaniu.

Korona – Piast: typy bukmacherskie

Korona Kielce zagra u siebie z Piastem Gliwice w meczu inaugurującym 31. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Dla obu drużyn będzie to spotkanie o ogromnym znaczeniu w kontekście walki o utrzymanie. Żółto-Czerwoni nie wygrali żadnego z ostatnich czterech meczów i mają już tylko dwa punkty przewagi nad strefą spadkową. Warto jednak zauważyć, że zespół Jacka Zielińskiego prezentuje się znacznie lepiej na własnym stadionie – od marca odniósł dwa zwycięstwa i zanotował dwa remisy na Exbud Arenie.

Z kolei nastroje w Gliwicach wyraźnie się poprawiły po przekonującym zwycięstwie nad Arką Gdynia (4:1). Kolejny triumf mógłby praktycznie zapewnić Piastowi utrzymanie w lidze. Bardziej zdeterminowani powinni być jednak gospodarze, którzy stoją pod większą presją. To moim zdaniem może przechylić szalę na ich korzyść. Mój typ: wygrana Korony Kielce.

Korona – Piast: ostatnie wyniki

Kielczanie w poprzedniej kolejce zremisowali przed własną publicznością z GKS-em Katowice (1:1). Bohaterem gospodarzy został Marcel Pięczek, który zdobył czwartą bramkę w tym sezonie. Wcześniej Korona przegrała z Górnikiem Zabrze (0:1), zremisowała z Jagiellonią Białystok (1:1), uległa Lechii Gdańsk (2:4), a także pokonała Arkę Gdynia (3:0).

Tymczasem zespół z Gliwic w miniony poniedziałek rozbił Arkę Gdynia (4:1). Wcześniej Piast zremisował z Lechią (1:1), przegrał z Pogonią Szczecin (0:2), uległ Bruk-Bet Termalice Nieciecza (2:3), a także odniósł zwycięstwo nad Radomiakiem Radom (3:1).

Korona – Piast: historia

W pierwszej części kampanii między Piastem a Koroną padł bezbramkowy remis. W zeszłym sezonie natomiast Korona uległa u siebie Piastowi (0:2), a w Gliwicach miał miejsce remis (1:1). Co ważne, Kielczanie ostatni raz triumfowali nad Piastunkami w listopadzie 2018 roku.

Korona – Piast: kursy bukmacherskie

Piłkarze Korony są faworytami w ofertach bukmacherów. Jeżeli rozważasz wytypowanie zwycięstwo Kielczan, to taki kursy oscyluje w granicach 2.45-2.65. Z koeli wygrana Piasta jest na poziomie około 3.05, a remis w okolicach 3.15.

Korona Kielce Remis Piast Gliwice 2.45 3.15 2.85 2.65 3.00 3.05 2.65 3.15 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 kwietnia 2026 19:20

Korona – Piast: przewidywane składy

Korona Kielce: Dziekoński – Smolarczyk, Resta, Pięczek – Zwoźny, Svetlin, Remacle, Matuszewski – Długosz, Stępiński, Błanik

Piast Gliwice: Holec – Borowski, Rivas, Drapiński, Lewicki – Dziczek – Sanca, Boisgard, Tomasiewicz, Lokilo – Jorge Felix

Kto wygra mecz na Exbud Arenie?

Korona – Piast: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Piast Gliwice w ramach 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w piątek (1 maja) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

