El Clasico w innym wymiarze. Barcelona stawia na wyjątkowy akcent

FC Barcelona zaprezentowała specjalny strój przygotowany na nadchodzące El Clasico z Realem Madryt. Wyróżnia się nietypowym detalem związanym ze światową gwiazdą muzyki pop.

fot. David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Wielki mecz, wielki detal. Barcelona ujawniła specjalny plan

FC Barcelona potwierdziła w swoich oficjalnych kanałach, w tym na profilu na platformie X, że koszulka na mecz z Realem Madryt będzie zawierała logo Olivii Rodrigo. To jedna z najpopularniejszych współczesnych artystek. To element współpracy klubu ze sponsorem tytularnym Spotify. Ten od kilku sezonów pozwala na kreatywne zmiany wizerunku koszulek na największe spotkania.

Katalończycy od lat realizują projekt podczas El Clasico, zastępując standardowe logo Spotify nazwiskiem wybranego artysty. W poprzednich edycjach na strojach Blaugrany pojawiały się już logotypy takich twórców jak: Drake, Rosalia, The Rolling Stones czy Karol G. Każda z tych współprac wzbudzała duże zainteresowanie fanów i mediów na całym świecie.

FC Barcelona podkreśla, że inicjatywa łączy świat piłki nożnej z muzyką i kulturą popularną. Nadaje rywalizacji z Los Blancos dodatkowy wymiar marketingowy i emocjonalny. Nadchodzące El Clasico zostało zaplanowane na 10 maja 2026 roku i tradycyjnie przyciągnie ogromną globalną widownię.

Projekt koszulek specjalnych stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów współczesnych rywalizacji Barcy z Realem. Każda edycja budzi dyskusje i zainteresowanie jeszcze na długo przed pierwszym gwizdkiem. FC Barcelona ponownie wykorzystuje to wydarzenie, aby połączyć sportowy prestiż z promocją światowej muzyki.