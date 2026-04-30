Legia Warszawa – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To niezwykle ważne starcie dla obu zespołów, które walczą o utrzymanie w elicie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w ten piątek, 1 maja o godzinie 20:30.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia Warszawa Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2026 11:22

Legia Warszawa – Widzew Łódź, typy i przewidywania

Przed nami jedno z najważniejszych spotkań 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Legia Warszawa zmierzy się z Widzewem Łódź. Dla obu zespołów będzie to kluczowy mecz w kontekście walki o utrzymanie, ponieważ sytuacja w ligowej tabeli jest niezwykle napięta. Mimo składów pełnych uznanych nazwisk Wojskowi oraz Widzewiacy rozgrywają zaskakująco słaby sezon. Legia ma na koncie 37 punktów i zajmuje 15. miejsce, natomiast Widzew z dorobkiem 36 oczek plasuje się jeszcze niżej – na 16. pozycji. Początek rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego już w nadchodzący piątek, czyli 1 maja, o godzinie 20:30.

W tym meczu stawiam na zwycięstwo Legii Warszawa. Uważam, że zespół Marka Papszuna sięgnie po trzy punkty w tym arcyważnym spotkaniu. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Legia Warszawa – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Przed meczem Legii Warszawa z Widzewem Łódź oba zespoły mierzą się z problemami kadrowymi. W zespole gospodarzy nie zagrają Vahan Bichakhchyan, Petar Stojanović oraz Antonio Colak, co ogranicza pole manewru dla Marka Papszuna. W ekipie gości zabraknie natomiast Christophera Chenga i Lukasa Leragera, a to też martwi Aleksandara Vukovicia.

Legia Warszawa – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

W dwóch ostatnich kolejkach ligowych Legia Warszawa zanotowała skrajnie różne wyniki. Stołeczny zespół przegrał aż 0:4 z Lechem Poznań w prestiżowym meczu oraz pokonał Zagłębie Lubin 1:0. Widzew Łódź w tym samym czasie sięgnął po ważne zwycięstwo 2:0 nad Motorem Lublin, ale musiał uznać wyższość Radomiaka Radom, ponosząc porażkę 1:2. To pokazuje, że obie ekipy przed bezpośrednim starciem prezentowały nierówną dyspozycję.

Legia Warszawa – Widzew Łódź, historia

Bilans pięciu poprzednich bezpośrednich spotkań pomiędzy Legią Warszawa a Widzewem Łódź zdecydowanie przemawia na korzyść stołecznej drużyny. Ekipa Wojskowych w tym czasie odniosła bowiem aż trzy zwycięstwa, zespół Widzewiaków wygrał raz, zaś jedno spotkanie zakończyło się remisem. Statystyki pokazują więc, że w ostatnich latach częściej górą była Legia Warszawa, która dobrze radziła sobie w pojedynkach z Widzewem Łódź.

Legia Warszawa – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem piątkowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Legii Warszawa wynosi mniej więcej 2.20, typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to około 3.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.00.

Legia Warszawa – Widzew Łódź, przewidywane składy

Legia: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Wszołek, Urbański, Elitim, Szymański, Kun – Adamski, Mileta Rajović

Widzew: Drągowski – Isaac, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky – Alvarez, Selahi, Shehu – Kornvig, Bergier, Fornalczyk

Legia Warszawa – Widzew Łódź, transmisja meczu

Hitowy pojedynek pomiędzy Legią Warszawa a Widzewem Łódź rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 31. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek ciekawie zapowiadającej się rywalizacji na Stadionie Wojska Polskiego w najbliższy piątek, 1 maja o godzinie 20:30.

