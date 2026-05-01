Coraz głośniej o decyzji Mat Utd. Kandydat zaczyna dominować

Manchester United jest coraz bliżej podjęcia decyzji w sprawie menedżera na przyszły sezon, a według najnowszych doniesień jeden kandydat wyraźnie zyskuje przewagę nad konkurencją.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Old Trafford czeka na ruch. W tle wyraźny faworyt

Manchester United poważnie rozważa powierzenie funkcji szkoleniowca na stałe Michaelowi Carrickowi. Jak podaje The Times, obecny opiekun zespołu jest głównym faworytem władz klubu, które są pod dużym wrażeniem jego dotychczasowych wyników.

Anglik objął drużynę w styczniu 2026 roku i od tego czasu znacząco poprawił jej funkcjonowanie. W dotychczasowych 16 spotkaniach pod jego wodzą Czerwone Diabły odniosły 11 zwycięstw i zanotowały trzy remisy, co przełożyło się na stabilną formę i skuteczność w kluczowych momentach sezonu.

Mimo rosnącego zaufania wobec Carricka, klub analizuje także inne opcje. Wśród nich znajduje się Andoni Iraola, który po zakończeniu sezonu ma opuścić Bournemouth. Hiszpan uchodzi za jednego z najbardziej interesujących trenerów młodego pokolenia i pozostaje w kręgu zainteresowań działaczy z Old Trafford.

Obecnie Manchester United zajmuje trzecie miejsce w Premier League, mając na koncie 61 punktów po 34 kolejkach. Wyniki te wzmacniają pozycję Carricka i sprawiają, że scenariusz jego dalszej pracy w roli pierwszego trenera staje się coraz bardziej realny.

Tymczasem już w niedzielę Czerwone Diabły rozegrają kolejny mecz w lidze angielskiej. Man Utd zmierzy się w nim z Liverpoolem. Rywalizacja odbędzie się na Old Trafford o godzinie 16:30.