Wisła Kraków przejęta przez Wojciecha Kwietnia?! Królewski zareagował

18:03, 14. maja 2026 18:44, 14. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Wojciech Kwiecień miał w czwartek sfinalizować przejęcie 25 procent akcji Wisły Kraków, o czym poinformował "Przegląd Sportowy Onet". Jarosław Królewski szybko jednak zdementował te informacje. "Nie doszło do żadnego przejęcia niczego" - napisał właściciel i prezes klubu.

Wojciech Kwiecień
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Kwiecień

Kwiecień miał kupić 25 procent akcji, Królewski zdementował

Wisła Kraków po latach wraca do PKO Ekstraklasy. Biała Gwiazda w świetnym stylu poradziła sobie w tegorocznej edycji rozgrywek Betclic 1. ligi i wróciła na zasłużone miejsce. Gdyby awansu było mało, piłkarze Mariusza Jopa pomimo różnych momentów, utrzymali pierwszą pozycję w tabeli od pierwszej do ostatniej kolejki. Ten wyczyn dużo mówi o dominacji na zapleczu elity.

Cele klubu są jednak równie ambitne w Ekstraklasie. A pomóc w tym ma przejęcie części akcji klubu przez Wojciecha Kwietnia. O potencjalnym zaangażowaniu działacza mówiło się już od kilkunastu dni, a nawet kilku tygodni. To jednak ostatni czas był kluczowy. Wojciech Kwiecień zakupił bowiem 25 procent akcji Wisły Kraków, o czym poinformował „Przegląd Sportowy Onet”. Finalizacja tej transakcji nastąpiła w czwartek, a wszystkie decyzje są już wiążące.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Biznesmen ma mocarstwowe plany i chce dążyć do tego, by w przyszłości stać się głównym właścicielem klubu. Kwiecień ma w tym celu spotkać się m.in. z Jakubem Błaszczykowskim – czytamy na łamach „Przeglądu Sportowego Onet”.

Zaangażowanie i skupienie Kwietnia na Białej Gwieździe ma wielkie odbicie w sytuacji Wieczystej Kraków. Wspomniane źródło donosi, że pierwszoligowiec nowy sezon rozpocznie w miejscu czwartoligowych rezerw. Prowadzić klub ma syn biznesmena, ale Kwiecień wciąż będzie go wspierać finansowo.

Aktualizacja

Kilkanaście minut po publikacji, Jarosław Królewski w swoich mediach społecznościowych zdementował te informacje. Właściciel i prezes Wisły Kraków napisał, że nie doszło do żadnego przejęcia choćby jednej akcji klubu.

Nie nie doszło do żadnego przejęcia niczego przez WK: ani jednej pojedynczej akcji, prawa do akcji, calla na akcję, umorzenia akcji, zastawienia akcji itd. Tylko w tym tygodniu dostaliśmy propozycje od dwóch nowych inwestorów objęcia akcji Wisły Kraków. Serio nie spieszy się nam – mamy swój plan. Wybierzemy najlepsze opcje po sezonie – czytamy w komunikacie Królewskiego.

Zobacz także: Ruch zawarł umowę. Na tym stadionie zagra baraże o awans do PKO Ekstraklasy