Wisła Kraków przejęta przez Wojciecha Kwietnia?! Królewski zareagował

Wojciech Kwiecień miał w czwartek sfinalizować przejęcie 25 procent akcji Wisły Kraków, o czym poinformował "Przegląd Sportowy Onet". Jarosław Królewski szybko jednak zdementował te informacje. "Nie doszło do żadnego przejęcia niczego" - napisał właściciel i prezes klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Kwiecień

Kwiecień miał kupić 25 procent akcji, Królewski zdementował

Wisła Kraków po latach wraca do PKO Ekstraklasy. Biała Gwiazda w świetnym stylu poradziła sobie w tegorocznej edycji rozgrywek Betclic 1. ligi i wróciła na zasłużone miejsce. Gdyby awansu było mało, piłkarze Mariusza Jopa pomimo różnych momentów, utrzymali pierwszą pozycję w tabeli od pierwszej do ostatniej kolejki. Ten wyczyn dużo mówi o dominacji na zapleczu elity.

Cele klubu są jednak równie ambitne w Ekstraklasie. A pomóc w tym ma przejęcie części akcji klubu przez Wojciecha Kwietnia. O potencjalnym zaangażowaniu działacza mówiło się już od kilkunastu dni, a nawet kilku tygodni. To jednak ostatni czas był kluczowy. Wojciech Kwiecień zakupił bowiem 25 procent akcji Wisły Kraków, o czym poinformował „Przegląd Sportowy Onet”. Finalizacja tej transakcji nastąpiła w czwartek, a wszystkie decyzje są już wiążące.

– Biznesmen ma mocarstwowe plany i chce dążyć do tego, by w przyszłości stać się głównym właścicielem klubu. Kwiecień ma w tym celu spotkać się m.in. z Jakubem Błaszczykowskim – czytamy na łamach „Przeglądu Sportowego Onet”.

Zaangażowanie i skupienie Kwietnia na Białej Gwieździe ma wielkie odbicie w sytuacji Wieczystej Kraków. Wspomniane źródło donosi, że pierwszoligowiec nowy sezon rozpocznie w miejscu czwartoligowych rezerw. Prowadzić klub ma syn biznesmena, ale Kwiecień wciąż będzie go wspierać finansowo.

Aktualizacja

Kilkanaście minut po publikacji, Jarosław Królewski w swoich mediach społecznościowych zdementował te informacje. Właściciel i prezes Wisły Kraków napisał, że nie doszło do żadnego przejęcia choćby jednej akcji klubu.

– Nie nie doszło do żadnego przejęcia niczego przez WK: ani jednej pojedynczej akcji, prawa do akcji, calla na akcję, umorzenia akcji, zastawienia akcji itd. Tylko w tym tygodniu dostaliśmy propozycje od dwóch nowych inwestorów objęcia akcji Wisły Kraków. Serio nie spieszy się nam – mamy swój plan. Wybierzemy najlepsze opcje po sezonie – czytamy w komunikacie Królewskiego.

Zobacz także: Ruch zawarł umowę. Na tym stadionie zagra baraże o awans do PKO Ekstraklasy